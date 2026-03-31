Milano 9:40
43.936 +0,26%
Nasdaq 30-mar
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Dow Jones 30-mar
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Londra 9:40
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Partite correnti Regno Unito nel quarto trimestre

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Partite correnti Regno Unito nel quarto trimestre
Regno Unito, Partite correnti nel quarto trimestre pari a -18,4 Mld £, in calo rispetto al precedente -10,7 Mld £ (la previsione era -24 Mld £).
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