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Partite correnti Regno Unito nel quarto trimestre
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31 marzo 2026 - 08.35
Regno Unito,
Partite correnti nel quarto trimestre pari a -18,4 Mld £
, in calo rispetto al precedente -10,7 Mld £ (la previsione era -24 Mld £).
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