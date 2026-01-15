Consob, nominati i componenti del COMI per biennio 2026-2028

(Teleborsa) -ha nominato iper il. Il Comitato ha la funzione di agevolare il confronto e il dialogo con gli operatori del mercato e gli investitori sui temi regolamentari e sugli altri atti a contenuto generale o di indirizzo strategico, sottoposti alla sua attenzione dalla Consob e afferenti alle materie rientranti nelle competenze istituzionali dell’Autorità.Il Comitato può esprimersi, di propria iniziativa, su questioni di carattere generale che attengono alle materie attribuite alla competenza della Consob, mentre non può esprimersi su specifici casi di vigilanza. IlI componenti sono: Annunziata Filippo (docente universitario), Bianchi Marcello (operatori di mercato), Bortolato Fiorenzo (operatori di mercato), Brogi Marina (docente universitario), Cacciamani Claudio (docente universitario), Camilli Angelo (operatori di mercato), Cammaroto Giuseppe (consumatori e utenti servizi finanziari), Carrara Silvia (operatori di mercato), Crescentino Gianmario (operatori di mercato), Dossena Giovanna (operatori di mercato), Felici Miriam (operatori di mercato), Fico Paola (operatori di mercato), Focarelli Dario (operatori di mercato), Galli Fabio (operatori di mercato), Greco Fernando (docente universitario), Gros-Pietro Gian Maria (operatori di mercato), Gualtieri Paolo (docente universitario), Massari Maria Antonella (operatori di mercato), Natali Giovanni (operatori di mercato), Padoan Pier Carlo (operatori di mercato) -, Paralupi Alessandro (operatori di mercato), Pinto Antonio (consumatori e utenti servizi finanziari) -; Pirovano Giovanni (operatori di mercato), Polignano Luisa (operatori di mercato), Rossi Salvatore (operatori di mercato), Rottigni Marco Elio (operatori di mercato), Sella Pietro (operatori di mercato), Siri Michele (docente universitario), Staderini Giulia (operatori di mercato), Tofanelli Marco (operatori di mercato), Valensise Paolo (docente universitario), Vincenzi Stefano (operatori di mercato), Vismara Andrea (operatori di mercato), Zanetti Matteo (operatori di mercato).