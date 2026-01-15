Metriks AI, bond da 1,8 milioni di euro riservato a investitore istituzionale per M&A bolt-on

(Teleborsa) - Il CdA di Metriks AI
, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale, ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile
per un valore nominale complessivo di 1,8 milioni di euro
.
L'operazione rappresenta un elemento chiave nell'esecuzione della strategia di crescita per linee esterne
di Metriks, basata su acquisizioni mirate volte a integrare competenze distintive, tecnologie proprietarie e soluzioni verticali attorno alla piattaforma Metriks Suite, con l'obiettivo di costruire un ecosistema "One Stop Shop" scalabile e value-accretive a supporto della trasformazione digitale di PMI italiane e di professionisti.
Il prestito, denominato "Metriks AI S.p.A. - Euribor 6 mesi + spread 2,50% (2026 - 2031)", è costituito da 18 obbligazioni nominative del valore nominale di 100.000 euro ciascuna, emesse alla pari. L'emissione ha una durata prevista di cinque anni con scadenza finale fissata nel 2031. A ulteriore supporto dell'operazione, il prestito beneficerà della garanzia pubblica
rilasciata da Mediocredito Centrale tramite il Fondo Centrale di Garanzia.
La sottoscrizione del prestito è riservata integralmente a un investitore istituzionale
. Le obbligazioni, regolate dalla legge italiana, non saranno destinate alla quotazione su mercati regolamentati e non sono dotate di rating creditizio.