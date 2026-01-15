Milano 17:35
Metriks AI, bond da 1,8 milioni di euro riservato a investitore istituzionale per M&A bolt-on

(Teleborsa) - Il CdA di Metriks AI, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale, ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un valore nominale complessivo di 1,8 milioni di euro.

L'operazione rappresenta un elemento chiave nell'esecuzione della strategia di crescita per linee esterne di Metriks, basata su acquisizioni mirate volte a integrare competenze distintive, tecnologie proprietarie e soluzioni verticali attorno alla piattaforma Metriks Suite, con l'obiettivo di costruire un ecosistema "One Stop Shop" scalabile e value-accretive a supporto della trasformazione digitale di PMI italiane e di professionisti.

Il prestito, denominato "Metriks AI S.p.A. - Euribor 6 mesi + spread 2,50% (2026 - 2031)", è costituito da 18 obbligazioni nominative del valore nominale di 100.000 euro ciascuna, emesse alla pari. L'emissione ha una durata prevista di cinque anni con scadenza finale fissata nel 2031. A ulteriore supporto dell'operazione, il prestito beneficerà della garanzia pubblica rilasciata da Mediocredito Centrale tramite il Fondo Centrale di Garanzia.

La sottoscrizione del prestito è riservata integralmente a un investitore istituzionale. Le obbligazioni, regolate dalla legge italiana, non saranno destinate alla quotazione su mercati regolamentati e non sono dotate di rating creditizio.
