Pitti Uomo 109, Lotto Leggenda presenta la nuova collezione Fall/Winter 2026





(Teleborsa) - Una selezione che unisce memoria sportiva, ricerca estetica e visione contemporanea: torna a109, presentando una collezionebasata su due modello che definiscono l’identità della collezione: Tokyo Shibuya e Losanga ’76 Waxed Sue. Due interpretazioni che rileggono gli archivi del marchio e ne mettono in scena l’evoluzione attraverso materiali ricercati, dettagli iconici e una narrazione stilistica che guarda al futuro senza perdere il legame con la propria storia.“Essere qui a Pitti rappresenta un momento molto importante perchè riusciamo a portare portare il nostro DNA sportivo in un mondo di moda e negli ultimi anni è proprio quello che il mercato sta chiedendo, vista la forte influenza che il mondo sportivo sta avendo sulla moda”, ha commentato, Global Sales Lotto Sport Italia.Nel modellol’heritage retro-running incontra la raffinatezza contemporanea. Nasce dalla rielaborazione di un modello d’archivio che rappresenta l’anima retro-running di Lotto Leggenda. La tomaia in morbido suede blu, declinata tono su tono, offre un’estetica pulita e raffinata, mentre la suola richiama le linee leggere dei modelli storici, reinterpretate con proporzioni essenziali e un design versatile, per un look urbano e dinamico. Elementi distintivi come la linguetta con grafica esclusiva Tokyo Shibuya e il back tab ricamato “Japan” arricchiscono la sneaker con riferimenti culturali precisi, evocando atmosfere metropolitane e suggestioni nipponiche. Il risultato è una proposta equilibrata, sofisticata, capace di attraversare la stagione con stile senza tempo.Per quanto riguarda il modello, che nasce come tributo alla passione e alle vittorie che hanno segnato la storia del brand, presenta una sneaker in suede blu con finitura ingrassata reinterpreta in chiave materica l’iconico modello Autograph, introducendo un oversize della Losanga che dona un twist contemporaneo a un’estetica intramontabile.