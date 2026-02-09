Piazza Affari sale molto più delle Borse europee con balzi di STM e UniCredit

(Teleborsa) - Seduta in moderato rialzo per i listini europei
, sostenuti da utili in crescita e da revisioni al rialzo delle stime. Spicca Piazza Affari, trainata da UniCredit
, che punta a un utile di circa 11 miliardi nel 2026 dopo un rialzo del 13,6% a 10,6 miliardi del 2025, un risultato sopra le attese degli analisti. La seconda banca italiana passa
dal piano UniCredit Unlocked a quello Unlimited, fissando un target di 13 miliardi di utili nel 2028, con un CAGR "eccezionale" pari al 7% tra il 2026 e il 2028 e con la prospettiva di un ulteriore miglioramento nel 2030. Ottima seduta anche per STM
, dopo che ha ampliato la collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS) annunciando un accordo commerciale pluriennale di "molti miliardi" di dollari per abilitare una nuova infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni per cloud e datacenter per l'AI; inoltre, è possibile che il colosso statunitense possa entrare nel capitale del gruppo franco-italiano con una quota di poco sotto il 3% grazie a un warrant.
In una giornata priva di spunti sul fronte macro, l'attenzione è sui numerosi interventi di banchieri centrali, sia per la Fed che per la BCE
. Per quest'ultima, Simkus ha affermato che la probabilità che la prossima mossa della banca sia un taglio o un rialzo del target rate è la stessa. Più tardi, interverranno Lane, Nagel e Lagarde per la banca europea e Miran e Bostic per quella statunitense.
Sul fronte macroeconomico, l'indice Sentix
, che misura il morale degli investitori nella zona euro, è salito inaspettatamente a febbraio
, segnando il terzo aumento mensile consecutivo e il livello più alto da luglio 2025. L'indice è cresciuto a 4,2 punti a febbraio, rispetto a -1,8 del mese precedente, superando le previsioni degli analisti che si attestavano su una lettura a -0,2. "La recessione nella zona euro sembra essere giunta al termine e sembra che sia iniziata una ripresa", ha spiegato Sentix.
Seduta positiva per l'euro / dollaro USA
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,91%. Forte rialzo per l'oro
, che segna un guadagno dell'1,65%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,83%), raggiunge 64,08 dollari per barile.
Lieve calo dello spread
, che scende a +61 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,46%. Tra i listini europei
in luce Francoforte
, con un ampio progresso dello 0,75%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e bilancio positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,23%.
A Milano
, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB
(+1,75%), che raggiunge i 46.681 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share
, che avanza a 49.529 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,79%); con analoga direzione, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,93%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, incandescente STMicroelectronics
, che vanta un incisivo incremento del 10,11%. In primo piano Unicredit
, che mostra un forte aumento del 6,40%. Andamento positivo per Fincantieri
, che avanza di un discreto +3,78%. Ben comprata Stellantis
, che segna un forte rialzo del 2,93%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli
, che prosegue le contrattazioni a -1,40%. Fiacca Fineco
, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%. Discesa modesta per Terna
, che cede un piccolo -0,63%. Pensosa Snam
, con un calo frazionale dello 0,54%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Moltiply Group
(+6,39%), Ariston Holding
(+3,59%), Maire
(+3,52%) e WIIT
(+3,26%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Safilo
, che ottiene -1,90%. Sotto pressione NewPrinces
, con un forte ribasso dell'1,53%. Tentenna Rai Way
, con un modesto ribasso dell'1,21%. Giornata fiacca per Reply
, che segna un calo dell'1,07%.