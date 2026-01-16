Seduta moderatamente positiva a New York, Goldman Sachs vola dopo i conti

(Teleborsa) - Chiusura in aumento per la Borsa di Wall Street
, con il Dow Jones
che sale dello 0,60% a 49.442 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 6.944 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,32%); sulla parità l'S&P 100
(+0,09%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities
(+1,04%), beni industriali
(+0,93%) e informatica
(+0,50%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori energia
(-0,91%), sanitario
(-0,58%) e telecomunicazioni
(-0,43%).
L'attenzione è stata sui titoli dei chip
, in rialzo dopo che TSMC - il principale produttore mondiale di chip avanzati di intelligenza artificiale - ha previsto una robusta crescita annuale, e su quelli finanziari
, dopo che Blackrock - il più grande gestore di patrimoni al mondo - ha portato l'AUM al record di 14,04 mila miliardi di dollari nel quarto trimestre, e Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno entrambe registrato un aumento degli utili trimestrali.
Sul fronte macroeconomico, negli Stati Uniti a gennaio il NY Empire
ed il Philadelphia Fed
hanno sorpreso al rialzo, attestandosi rispettivamente a 7,7 e 12,6 grazie ad un’impennata dei nuovi ordini e delle consegne. Nella settimana fino al 10 gennaio le nuove richieste di sussidi di disoccupazione
sono scese a 198 mila da 208 mila, confermando la scarsa propensione delle imprese a licenziare.
Il presidente della Federal Reserve di Chicago, Austan Goolsbee
, ha detto alla CNBC che con la stabilità del mercato del lavoro, la Fed dovrebbe concentrarsi sulla riduzione dell'inflazione, mantenendo aperta la porta a tagli nel corso dell'anno.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Goldman Sachs
(+4,63%), Boeing
(+2,11%), Nvidia
(+2,10%) e Caterpillar
(+1,32%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su IBM
, che ha archiviato la seduta a -3,59%. Si concentrano le vendite su Salesforce
, che soffre un calo del 2,52%. Fiacca Nike
, che mostra un piccolo decremento dell'1,49%. Discesa modesta per Coca Cola
, che cede un piccolo -1,34%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, KLA-Tencor
(+7,77%), Applied Materials
(+5,73%), ASML Holding
(+5,49%) e Lam Research
(+4,16%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MicroStrategy Incorporated
, che ha chiuso a -4,70%. Pessima performance per Charter Communications
, che registra un ribasso del 3,82%. Vendite su GE Healthcare Technologies
, che registra un ribasso del 3,25%. Seduta negativa per Atlassian
, che mostra una perdita del 2,66%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Venerdì 16/01/2026
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 2,5%)
15:15 USA
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%) Mercoledì 21/01/2026
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (preced. 3,3%) Giovedì 22/01/2026
14:30 USA
: PIL, trimestrale (preced. 38%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 198K unità)
16:00 USA
: Spese personali, mensile (preced. 0,3%)
16:00 USA
: Redditi personali, mensile (preced. 0,4%).