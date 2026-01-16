Seduta moderatamente positiva a New York, Goldman Sachs vola dopo i conti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni industriali

informatica

energia

sanitario

telecomunicazioni

Goldman Sachs

Boeing

Nvidia

Caterpillar

IBM

Salesforce

Nike

Coca Cola

KLA-Tencor

Applied Materials

ASML Holding

Lam Research

MicroStrategy Incorporated

Charter Communications

GE Healthcare Technologies

Atlassian

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,60% a 49.442 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 6.944 punti. In frazionale progresso il(+0,32%); sulla parità l'(+0,09%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,04%),(+0,93%) e(+0,50%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,91%),(-0,58%) e(-0,43%).L'attenzione è stata sui titoli dei, in rialzo dopo che TSMC - il principale produttore mondiale di chip avanzati di intelligenza artificiale - ha previsto una robusta crescita annuale, e su quelli, dopo che Blackrock - il più grande gestore di patrimoni al mondo - ha portato l'AUM al record di 14,04 mila miliardi di dollari nel quarto trimestre, e Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno entrambe registrato un aumento degli utili trimestrali.Sul fronte macroeconomico, negli Stati Uniti a gennaio iled ilhanno sorpreso al rialzo, attestandosi rispettivamente a 7,7 e 12,6 grazie ad un’impennata dei nuovi ordini e delle consegne. Nella settimana fino al 10 gennaio le nuove richieste disono scese a 198 mila da 208 mila, confermando la scarsa propensione delle imprese a licenziare.Il presidente della Federal Reserve di Chicago,, ha detto alla CNBC che con la stabilità del mercato del lavoro, la Fed dovrebbe concentrarsi sulla riduzione dell'inflazione, mantenendo aperta la porta a tagli nel corso dell'anno.Al top tra i(+4,63%),(+2,11%),(+2,10%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,59%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,52%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,49%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,34%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,77%),(+5,73%),(+5,49%) e(+4,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,70%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,82%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,25%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,66%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 2,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. 3,3%)14:30: PIL, trimestrale (preced. 38%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 198K unità)16:00: Spese personali, mensile (preced. 0,3%)16:00: Redditi personali, mensile (preced. 0,4%).