Milano 15-gen
45.850 0,00%
Nasdaq 15-gen
25.547 +0,32%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 15-gen
10.239 0,00%
Francoforte 15-gen
25.352 0,00%

Seduta moderatamente positiva a New York, Goldman Sachs vola dopo i conti

(Teleborsa) - Chiusura in aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,60% a 49.442 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 6.944 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,32%); sulla parità l'S&P 100 (+0,09%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+1,04%), beni industriali (+0,93%) e informatica (+0,50%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori energia (-0,91%), sanitario (-0,58%) e telecomunicazioni (-0,43%).

L'attenzione è stata sui titoli dei chip, in rialzo dopo che TSMC - il principale produttore mondiale di chip avanzati di intelligenza artificiale - ha previsto una robusta crescita annuale, e su quelli finanziari, dopo che Blackrock - il più grande gestore di patrimoni al mondo - ha portato l'AUM al record di 14,04 mila miliardi di dollari nel quarto trimestre, e Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno entrambe registrato un aumento degli utili trimestrali.

Sul fronte macroeconomico, negli Stati Uniti a gennaio il NY Empire ed il Philadelphia Fed hanno sorpreso al rialzo, attestandosi rispettivamente a 7,7 e 12,6 grazie ad un’impennata dei nuovi ordini e delle consegne. Nella settimana fino al 10 gennaio le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono scese a 198 mila da 208 mila, confermando la scarsa propensione delle imprese a licenziare.

Il presidente della Federal Reserve di Chicago, Austan Goolsbee, ha detto alla CNBC che con la stabilità del mercato del lavoro, la Fed dovrebbe concentrarsi sulla riduzione dell'inflazione, mantenendo aperta la porta a tagli nel corso dell'anno.

Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+4,63%), Boeing (+2,11%), Nvidia (+2,10%) e Caterpillar (+1,32%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su IBM, che ha archiviato la seduta a -3,59%. Si concentrano le vendite su Salesforce, che soffre un calo del 2,52%. Fiacca Nike, che mostra un piccolo decremento dell'1,49%. Discesa modesta per Coca Cola, che cede un piccolo -1,34%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, KLA-Tencor (+7,77%), Applied Materials (+5,73%), ASML Holding (+5,49%) e Lam Research (+4,16%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MicroStrategy Incorporated, che ha chiuso a -4,70%. Pessima performance per Charter Communications, che registra un ribasso del 3,82%. Vendite su GE Healthcare Technologies, che registra un ribasso del 3,25%. Seduta negativa per Atlassian, che mostra una perdita del 2,66%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Venerdì 16/01/2026
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 2,5%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)

Mercoledì 21/01/2026
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (preced. 3,3%)

Giovedì 22/01/2026
14:30 USA: PIL, trimestrale (preced. 38%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 198K unità)
16:00 USA: Spese personali, mensile (preced. 0,3%)
16:00 USA: Redditi personali, mensile (preced. 0,4%).
