Wizz Air festeggia un record a Roma Fiumicino

(Teleborsa) -una delle principali compagnie aeree low-cost in Europa e scelta da, ha celebrato oggi a Roma un momento storico, raggiungendoIl traguardo e` stato celebrato con un, a sottolineare ilnella strategia di crescita europea della compagnia.Il, enfatizzando il ruolo dello scalo come una delle basi piu` strategiche della compagnia in Italia. Per condividere la celebrazione con i propri clienti, Wizz Air ha inoltre distribuito 100 Golden Tickets – ciascuno del valore di 50 euro – ai viaggiatori di quattro voli selezionati."Superare la soglia dei 500 milioni di passeggeri e` un momento fondamentale per Wizz Air e una chiara testimonianza della forza della nostra visione a lungo termine", ha dichiarato"Celebrare questo traguardo a Roma ha un significato speciale, poiche´ Fiumicino e` diventato il motore della nostra crescita in Italia e un pilastro della nostra rete europea. L'aggiunta del nostro 16esimo aeromobile rafforza l'impegno verso la Capitale, permettendoci di aprire nuove rotte, potenziare le frequenze chiave, creare nuovi posti di lavoro in Italia e offrire opportunita` di viaggio ancora piu` convenienti. Con la flotta piu` giovane ed efficiente d'Europa, forti partnership nella regione e un focus costante sull'eccellenza operativa, siamo pronti a crescere in modo responsabile e a continuare ad avvicinare Roma al mondo. Let’s Wizz, Roma!"Raggiungere mezzo miliardo di passeggeri e` molto piu` di un traguardo numerico - rappresenta 500 milioni di scelte individuali effettuate da clienti che continuano a dare fiducia a Wizz Air per le sue tariffe accessibili, l'ampia rete e l'affidabilita` operativa., consolidando il suo ruolo di forza trainante nella democratizzazione del viaggio aereo in Europa e oltre.. In parallelo all’annuncio di oggi, la compagnia ha anche confermato l'aggiunta del suo 16esimo Airbus A321neo nella base di Roma, rafforzando ulteriormente la posizione dello scalo quale il piu` grande hub Wizz Air nel Paese. Questo nuovo aeromobile rappresenta un investimento tangibile a lungo termine nella Capitale e sblocca una significativa espansione del network.Grazie alla capacita` aggiuntiva,portando il numero totale di destinazioni servite da Fiumicino a 75. I nuovi collegamenti uniranno Roma con Bratislava, Malta, Ta^rgu Mures?, Kos?ice, Tallinn, Varna, Oslo, Podgorica, Oradea, Rodi, Chania, Cefalonia, Mahon, Alessandria d'Egitto, Costanza e Pristina. Queste rotte saranno introdotte tra marzo e settembre 2026.L'arrivo del: i voli tra Roma e Barcellona passeranno da 14 a 18 a settimana, la capacita` sulla rotta Roma–Parigi Orly raddoppiera` da 7 a 14 voli settimanali, e il collegamento Budapest–Roma arrivera` fino a 17 frequenze settimanali.Oltre ai collegamenti cittadini, la nuova capacita` alimentera` unaI voli per Palma di Maiorca raddoppieranno, mentre i servizi per Ibiza, Lampedusa, Corfu` e Santorini vedranno una crescita sostanziale. Diverse rotte stagionali – tra cui Tallinn, Varna e popolari destinazioni greche – saranno lanciate in anticipo rispetto al previsto per rispondere alla forte domanda per l'estate 2026.LaFiumicino ospita infatti il secondo Training Centre della compagnia dopo quello di Budapest, dotato di tre simulatori di volo operativi sette giorni su sette a supporto della formazione continua degli equipaggi.Nel 2025,, con un tasso di completamento dei voli del 99,7%. Il profondo radicamento nella Capitale e` ulteriormente testimoniato da iniziative come la campagna "Let’s Get Lost" e la partnership a lungo termine con l'AS Roma, che rafforza la forte impronta locale del brand.