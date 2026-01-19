Borse europee in rosso con minaccia Trump di dazi per conquistare la Groenlandia

(Teleborsa) - I mercati azionari europei si muovono in deciso ribasso, Piazza Affari compresa
, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato ulteriori dazi sui beni provenienti da otto paesi europei che si sono mobilitati a sostegno della Groenlandia
. I dazi, che partiranno dal 10% il 1° febbraio, dovrebbero aumentare al 25% entro il 1° giugno, a meno che gli Stati Uniti non raggiungano un accordo per l'acquisto della Groenlandia. Domenica sera, durante una riunione di emergenza a Bruxelles, gli Stati membri dell'UE hanno concordato
di dare priorità al dialogo e alla diplomazia con gli Stati Uniti e hanno deciso di rinviare l'attuazione delle misure di ritorsione al 1° febbraio, qualora i dazi entrassero in vigore in quella data. Sono state discusse diverse opzioni, tra cui l'uso dello strumento anticoercitivo
, che limita le licenze commerciali e blocca l'accesso al mercato unico. L'UE potrebbe anche riattivare un pacchetto di misure di ritorsione da 93 miliardi di euro, predisposto lo scorso anno in risposta a precedenti controversie commerciali con gli USA.
Sempre guardando agli Stati Uniti, dove oggi Wall Street sarà chiusa per il Martin Luther King Day, Trump ha espresso riluttanza a nominare Hasset a presidente della Fed
, rinnovando i dubbi sulla sua ricerca del prossimo presidente della banca centrale statunitense e le preoccupazioni per la potenziale influenza sulla sua indipendenza.
Sul fronte macroeconomico
, stamattina sono stati pubblicati importanti dati in Cina
. Mentre il PIL è stato in linea con le aspettative al 4,5% annuo nell'ultimo trimestre e ha raggiunto l'obiettivo del 5% per il 2025, i dati mensili mostrano che l'economia cinese sta ancora lottando contro la debole domanda interna e la persistente crisi immobiliare. Le vendite al dettaglio a dicembre sono aumentate solo dello 0,9% annuo, le vendite di case continuano a scendere da livelli molto bassi, la crescita degli investimenti è stata debole )attestandosi al -3,8% da inizio anno a dicembre) e la produzione industriale è salita dal 4,8% al 5,2% a/a (contro attese per 5,0% a/a).
Tra gli annunci societari a livello europeo
, ASM International
ha fatto sapere
che ordini e ricavi per quarto trimestre sono risultati superiori alle aspettative; Ageas
ha incrementato
la guidance sul risultato operativo 2025 con l'impatto positivo della joint venture cinese.
Lieve aumento per l'euro / dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,34%. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,68%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 58,96 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +69 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 3,40%. Tra gli indici di Eurolandia
sotto pressione Francoforte
, con un forte ribasso dell'1,21%, tentenna Londra
, che cede lo 0,22%, e soffre Parigi
, che evidenzia una perdita dell'1,49%.
Giornata "no" per la Borsa italiana
, in flessione dell'1,26% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 48.042 punti. Negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,44%); come pure, variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-1,47%).
Maglia rosa tra i titoli del FTSE MIB
a mostrare un buon guadagno, Leonardo
ottiene un +1,97%. Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics
, che ottiene -3,41%. Preda dei venditori Stellantis
, con un decremento del 2,78%. Si concentrano le vendite su Campari
, che soffre un calo del 2,64%. Vendite su Amplifon
, che registra un ribasso del 2,60%.
Nessun titolo del FTSE MidCap
è riuscito ad uscire dal territorio negativo. Le peggiori performance si registrano su Banca Generali
, che ottiene -3,35%. Seduta negativa per Juventus
, che mostra una perdita del 2,95%. Sotto pressione Sesa
, che accusa un calo del 2,81%. Scivola Brembo
, con un netto svantaggio del 2,60%.