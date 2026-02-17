Milano 16-feb
45.419 0,00%
Nasdaq 0:00
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 16-feb
10.474 0,00%
Francoforte 16-feb
24.801 0,00%

Tokyo in rosso con crollo di SoftBank. Chiuse Borse cinesi e Seul

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Seduta mista in Asia, comunque con pochi spunti per la chiusura di ieri di Wall Street e con le Borse cinesi che rimangono chiuse per il Capodanno (listini fermi anche a Seul).

Prevalgono le vendite a Tokyo, con il Nikkei 225 che segna un calo dello 0,42% e SoftBank in testa alle perdite, mentre l'euforia post-elettorale ha perso slancio.

Leggermente positivo Mumbai (+0,28%), con guadagni dei titoli del settore informatico, guidati dall'annuncio di Infosys di una collaborazione con Anthropic; con analoga direzione, in frazionale progresso Sydney (+0,2%).

Giornata incolore per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,40% rispetto alla seduta precedente. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,07%.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,13%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,79%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:

Mercoledì 18/02/2026
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -2.142,1 Mld ¥; preced. 105,7 Mld ¥)

Giovedì 19/02/2026
00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 5,1%; preced. -11%)

Venerdì 20/02/2026
00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%)
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 51,5 punti).
