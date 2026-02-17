Tokyo in rosso con crollo di SoftBank. Chiuse Borse cinesi e Seul

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -per la chiusura di ieri di Wall Street e con le Borse cinesi che rimangono chiuse per il Capodanno (listini fermi anche a Seul).Prevalgono le vendite a, con ilche segna un calo dello 0,42% e SoftBank in testa alle perdite, mentre l'euforia post-elettorale ha perso slancio.Leggermente positivo(+0,28%), con guadagni dei titoli del settore informatico, guidati dall'annuncio di Infosys di una collaborazione con Anthropic; con analoga direzione, in frazionale progresso(+0,2%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,40% rispetto alla seduta precedente. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,07%.Il rendimento per l'è pari 2,13%, mentre il rendimento deltratta 1,79%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -2.142,1 Mld ¥; preced. 105,7 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 5,1%; preced. -11%)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 51,5 punti).