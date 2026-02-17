Tokyo in rosso con crollo di SoftBank. Chiuse Borse cinesi e Seul

(Teleborsa) - Seduta mista in Asia, comunque con pochi spunti
per la chiusura di ieri di Wall Street e con le Borse cinesi che rimangono chiuse per il Capodanno (listini fermi anche a Seul).
Prevalgono le vendite a Tokyo
, con il Nikkei 225
che segna un calo dello 0,42% e SoftBank in testa alle perdite, mentre l'euforia post-elettorale ha perso slancio.
Leggermente positivo Mumbai
(+0,28%), con guadagni dei titoli del settore informatico, guidati dall'annuncio di Infosys di una collaborazione con Anthropic; con analoga direzione, in frazionale progresso Sydney
(+0,2%).
Giornata incolore per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,40% rispetto alla seduta precedente. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato -0,07%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,13%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,79%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati asiatici: Mercoledì 18/02/2026
00:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso -2.142,1 Mld ¥; preced. 105,7 Mld ¥) Giovedì 19/02/2026
00:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso 5,1%; preced. -11%) Venerdì 20/02/2026
00:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%)
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 51,5 punti).