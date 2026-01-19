Neosperience perfeziona la cessione del 40% di Rhei

Neosperience

(Teleborsa) -, Solution Provider tra i principali player italiani nell'intelligenza artificiale applicata, comunica che, in data 14 gennaio 2026, la Società ha ceduto alla parte correlata XCUBED una quota di minoranza pari al 40% del capitale sociale di RHEI S.r.l. - società sinoad oggi detenuta al 100% da Neosperience - ad un prezzo pari ad Euro 500.000.In particolare, spiega una nota, XCUBED è posseduta al 100% dalla società RHTech Consulting che, tra il 2021 ed il 2023, ha ceduto il controllo di RHEI a Neosperience, divenendo azionista della Società stessa.Ildel 40% delle quote di RHEI è in linea con la perizia asseverata redatta da un esperto indipendente che ha attribuito a RHEI un valore complessivo di Euro 1.125.000, in base ai risultati economici al 30 settembre 2025 e tenendo conto delle evoluzioni recenti del mercato tecnologico nazionale e internazionale.L'operazione, si legge, non si configura come “operazione significativa” ai sensi dell'art 12 del Regolamento Emittenti (EGM), in quanto nessun indice di rilevanza eccede il 25%.La cessione del 40% del capitale sociale di RHEI si inserisce nel quadro del processo di ristrutturazione finanziaria e organizzativa avviato da Neosperience con l’obiettivo di rafforzare la struttura patrimoniale, ottimizzare il perimetro delle attività e concentrare le risorse neisettori a maggiore potenziale di crescita, in particolare lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale Applicata.L’operazione contribuisce, inoltre, a rafforzare la liquidità di breve periodo e rappresenta una delle azioni previste dal piano attestato di risanamento, attualmente in fase di finalizzazione con gli Istituti di Credito.Neosperience, conclude la nota, "considera l’operazione un passo significativo nel consolidamento della propria posizione finanziaria e nella focalizzazione su linee di business ad alta intensità tecnologica. La Società ritiene che le azioni intraprese contribuiranno a creare le condizioni per una fase di rinnovato sviluppo, sostenendo gli investimenti strategici e garantendo un rapporto stabile e virtuoso con clienti, partner, fornitori e dipendenti".