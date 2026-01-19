Revolut entra nel mercato peruviano

(Teleborsa) - Revolut
ha annunciato lunedì il suo piano ufficiale per entrare nel mercato peruviano
. Si tratta di una tappa significativa nella sua strategia di espansione in America Latina, considerato che la fintech globale in questa regione è già presente in Brasile, Messico, Colombia e Argentina.
L'azienda, infatti, ha formalmente richiesto una licenza bancaria completa
nel Paese e ha nominato Julien Labrot CEO di Revolut Perù
per guidare le operazioni locali.
Questa mossa sottolinea l'impegno di Revolut nel costruire un business a lungo termine in Perù, su misura per un'economia in rapida digitalizzazione ed esigenze finanziarie in continua evoluzione. Con una penetrazione degli smartphone in Perù vicina al 100%
, mentre una parte significativa della popolazione adulta rimane sottobancarizzata
, l'ingresso di Revolut nel mercato peruviano accelererà il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione, concorrenza e inclusione finanziaria del Paese.
"Il nostro obiettivo è portare il meglio di Revolut sul mercato peruviano, creando al contempo una piattaforma sicura e conforme che risponda realmente alle esigenze dei nostri futuri clienti", ha dichiarato Julien Labrot
. "Siamo qui per contribuire alla trasformazione digitale dei servizi finanziari, collaborando a stretto contatto con le autorità di regolamentazione per offrire una soluzione bancaria affidabile, di livello mondiale e a lungo termine per privati e aziende."
Una licenza completa consentirà a Revolut di lanciare progressivamente una gamma completa di prodotti e servizi localizzati
, offrendo ai consumatori peruviani un maggiore controllo sulle proprie finanze con un'esperienza fluida e intuitiva.
Revolut intensificherà inoltre le assunzioni
in Perù nei prossimi mesi.
L'ingresso di Revolutnel mercato peruviano rientra nel suo più ampio obiettivo globale di servire 100 milioni di clienti in 100 Paesi
. Nel 2024
, il Gruppo ha registrato un fatturato di 4 miliardi di dollari
, un utile di 1 miliardo e un patrimonio totale di 33 miliardi, a fronte di una valutazione di 75 miliardi.