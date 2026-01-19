Milano 15:35
SYS-DAT, buyback per oltre 60 mila euro
(Teleborsa) - SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato tra il 12 e il 16 dicembre 2025, complessivamente 9.866 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 6,42 euro e per un controvalore pari a 63.355,48 euro.

A seguito degli acquisti sopra indicati, al 19 dicembre SYS-DAT detiene 204.493 azioni proprie, corrispondenti allo 0,6536% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per la Società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali, che si posiziona a 6,4 euro.
