SYS-DAT, buyback per oltre 60 mila euro

SYS-DAT

Società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di avertra il 12 e il 16 dicembre 2025, complessivamentead un prezzo medio di circa 6,42 euro e per unpari aA seguito degli acquisti sopra indicati, al 19 dicembre SYS-DAT detiene 204.493 azioni proprie, corrispondenti allo 0,6536% del capitale sociale.In Borsa, intanto, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per la, che si posiziona a 6,4 euro.