Usa, Coastal States Bank si espande a Charleston

CoastalSouth Bancshares

(Teleborsa) -(CSB), banca locale con sede a Hilton Head Island e interamente controllata daquotata al NYSE, ha annunciato lunedì l'. Questa mossa strategica prosegue la crescita di CSB nel Lowcountry, dove la banca serve clienti nella contea di Beaufort da oltre 20 anni.Per supportare l'espansione, CSB ha creato uncon una vasta esperienza al servizio delle aziende di Charleston e del più ampio mercato del Lowcountry.ricoprirà il ruolo di, affiancato da, Senior Commercial Banker, e, Commercial Banker.