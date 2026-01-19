Usa, Coastal States Bank si espande a Charleston

(Teleborsa) - Coastal States Bank
(CSB), banca locale con sede a Hilton Head Island e interamente controllata da CoastalSouth Bancshares
quotata al NYSE, ha annunciato lunedì l'espansione nel mercato di Charleston
. Questa mossa strategica prosegue la crescita di CSB nel Lowcountry, dove la banca serve clienti nella contea di Beaufort da oltre 20 anni.
Per supportare l'espansione, CSB ha creato un team di Commercial Banking locale
con una vasta esperienza al servizio delle aziende di Charleston e del più ampio mercato del Lowcountry. Edward Vaughan
ricoprirà il ruolo di Presidente del Mercato di Charleston
, affiancato da David Wenger
, Senior Commercial Banker, e Thomas Pritchard
, Commercial Banker.