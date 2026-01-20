Lavoro e AI: il 76,8% degli italiani sente il bisogno di staccare mentalmente

(Teleborsa) - Negli ultimi anni, ile, nonostante l’introduzione di strumenti tecnologici sempre più avanzati. Ildal proprio impiego. Allo stesso tempo, emerge una: quasi 8 lavoratori di concetto su 10 ritengono importante poter delegare alcune attività alla tecnologia e il 63,6% pensa che automazione e intelligenza artificiale possano contribuire a ridurre stress e rischio di burnout.E' quanto emerge da una ricerca condotta dapiattaforma, che fotografa un rapporto ancora ambivalente tra tecnologia e benessere lavorativo. Se da un lato cresce la fiducia nell’AI come supporto concreto alle attività quotidiane, dall’altro la promessa di"Questa ricerca mostra chiaramente che l’adozione della tecnologia, da sola, non basta a migliorare il rapporto con il lavoro," dichiara. "L’AI può essere una leva potente per semplificare i processi e liberare energie, ma solo se inserita in modelli organizzativi sostenibili, che non trasformino l’efficienza in ulteriore pressione. La vera sfida oggi è, non solo liberando le persone da task ripetitivi ma fornendogli strumenti adeguati per spingersi oltre e prendere decisioni informate".Il nodo centrale non sembra quindi essere la tecnologia in sé, quanto ilA spingere i lavoratori verso il bisogno di distanza sono infattiUn quadro che suggerisce come l’aumento dell’efficienza possa andare di pari passo con aspettative più elevate e richieste di performance sempre maggiori.In questo scenario, la tecnologia viene chiamata soprattutto a liberare tempo da attività percepite come a basso valore: i lavoratori vorrebbero automatizzare in primis i task ripetitivi (36,2%), la gestione documentale (29,7%), la burocrazia (28%), le riunioni inutili (27,9%) e le e-mail semplici ma numerose (26,4%). Non per "fare di più", maNon a caso, tra i benefici più attesi dall’automazione figurano soprattutto meno stress mentale e minore rischio di burnout (38%), seguiti da maggiore efficienza (37,5%) e da un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata (29,9%).Il mancato riequilibrio tra efficienza e sostenibilità del lavoro si riflette anche sul piano emotivo. Oltre la metà degli intervistati si sente oggi abbastanza, molto o completamente distante dalla propria occupazione, una. Il disagio non risparmia nemmeno chi ricopre ruoli di responsabilità: quadri, dirigenti e soci lavoratori segnalano più frequentemente carichi di lavoro elevati e difficoltà di bilanciamento vita-lavoro, e quasi il 70% di loro ha pensato almeno una volta di ridurre il proprio coinvolgimento professionale.Guardando al futuro, le aspettative dei lavoratori non appaiono rassicuranti:. Osservando la dimensione aziendale, presso quelle medie e grandi è del 27%, lievemente superiore a quanto rilevato presso le aziende piccole (24%). In definitiva, il rischio di un ulteriore distacco è percepito come concreto e vicino: quasi 6 lavoratori su 10 ritengono probabile adottare nei prossimi 12 mesi comportamenti di disconnessione mentale, emotiva o operativa; il 10% li considera molto probabili, con un picco tra le donne 30-39enni (70%). Una tendenza trasversale anche a livello territoriale, con una maggiore negatività nel Nord-Ovest.In questo contesto,mostrando come la tecnologia possa rappresentare una leva strategica per mantenere i talenti e focalizzarsi sulle attività che generano maggior valore.