Rimbalzo dei listini europei su frenata prezzi energia, a Piazza Affari vola Lottomatica

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano
, al pari delle principali Borse Europee. Tonico l'S&P-500
, che sulla piazza statunitense segna un aumento dello 0,86%.
I listini europei hanno consolidato il rimbalzo
nel corso pomeriggio, chiudendo in netto rialzo rispetto alle sedute precedenti. Il Ftse Mib
e Francoforte
hanno guidato i rialzi fermandosi poco sotto il +2%, mentre Madrid, nonostante lo scontro a distanza tra il premier Sanchez e il presidente Usa Trump, si è distinta con un incremento superiore ai due punti percentuali.
Intanto, il settore energetico
ha registrato la prima vera frenata dall'inizio dell'offensiva mediorientale, con i futures del gas che sono crollati del 15%. Anche il petrolio
ha invertito la rotta, nonostante la persistente tensione nello Stretto di Hormuz
.
A Piazza Affari
si sono distinti i titoli di Lottomatica
, in rally con un guadagno vicino al 15%. Focus anche sul titolo Monte dei Paschi di Siena
, che è riuscito a limare le perdite iniziali. L'attenzione degli investitori su MPS è legata alla presentazione della lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione: secondo fonti vicine al dossier, l'attuale amministratore delegato Luigi Lovaglio
non sarebbe stato inserito nella lista che il CDA dovrà approvare a maggioranza qualificata.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,164. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,15%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%.
Scende lo spread
, attestandosi a +67 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,42%. Tra gli indici di Eurolandia
effervescente Francoforte
, con un progresso dell'1,74%, buoni spunti su Londra
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,80%, e ben impostata Parigi
, che mostra un incremento dello 0,79%.
Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,95% sul FTSE MIB
, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa il FTSE Italia All-Share
, che termina gli scambi a 47.902 punti.
Balza in alto il FTSE Italia Mid Cap
(+1,75%); sulla stessa tendenza, positivo il FTSE Italia Star
(+1,18%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Lottomatica
(+14,95%), Banca Popolare di Sondrio
(+4,95%), Stellantis
(+4,79%) e Prysmian
(+4,52%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amplifon
, che ha chiuso a -2,18%.
Sotto pressione Mediobanca
, che accusa un calo dell'1,58%.
Deludente Banca MPS
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Avio
(+9,33%), Ariston Holding
(+7,85%), Maire
(+6,79%) e Intercos
(+5,02%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su GVS
, che ha archiviato la seduta a -2,47%.
Scivola MARR
, con un netto svantaggio dell'1,93%.
In rosso ENAV
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.
Fiacca Pharmanutra
, che mostra un piccolo decremento dell'1,20%.