Rimbalzo dei listini europei su frenata prezzi energia, a Piazza Affari vola Lottomatica

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. Tonico l'S&amp;P-500, che sulla piazza statunitense segna un aumento dello 0,86%.

I listini europei hanno consolidato il rimbalzo nel corso pomeriggio, chiudendo in netto rialzo rispetto alle sedute precedenti. Il Ftse Mib e Francoforte hanno guidato i rialzi fermandosi poco sotto il +2%, mentre Madrid, nonostante lo scontro a distanza tra il premier Sanchez e il presidente Usa Trump, si è distinta con un incremento superiore ai due punti percentuali.

Intanto, il settore energetico ha registrato la prima vera frenata dall'inizio dell'offensiva mediorientale, con i futures del gas che sono crollati del 15%. Anche il petrolio ha invertito la rotta, nonostante la persistente tensione nello Stretto di Hormuz.

A Piazza Affari si sono distinti i titoli di Lottomatica, in rally con un guadagno vicino al 15%. Focus anche sul titolo Monte dei Paschi di Siena, che è riuscito a limare le perdite iniziali. L'attenzione degli investitori su MPS è legata alla presentazione della lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione: secondo fonti vicine al dossier, l'attuale amministratore delegato Luigi Lovaglio non sarebbe stato inserito nella lista che il CDA dovrà approvare a maggioranza qualificata.

Leggera crescita dell'euro / dollaro USA, che sale a quota 1,164. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,15%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%.

Scende lo spread, attestandosi a +67 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,42%.

Tra gli indici di Eurolandia effervescente Francoforte, con un progresso dell'1,74%, buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dello 0,80%, e ben impostata Parigi, che mostra un incremento dello 0,79%.

Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,95% sul FTSE MIB, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa il FTSE Italia All-Share, che termina gli scambi a 47.902 punti.

Balza in alto il FTSE Italia Mid Cap (+1,75%); sulla stessa tendenza, positivo il FTSE Italia Star (+1,18%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Lottomatica (+14,95%), Banca Popolare di Sondrio (+4,95%), Stellantis (+4,79%) e Prysmian (+4,52%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amplifon, che ha chiuso a -2,18%.

Sotto pressione Mediobanca, che accusa un calo dell'1,58%.

Deludente Banca MPS, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Avio (+9,33%), Ariston Holding (+7,85%), Maire (+6,79%) e Intercos (+5,02%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su GVS, che ha archiviato la seduta a -2,47%.

Scivola MARR, con un netto svantaggio dell'1,93%.

In rosso ENAV, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.

Fiacca Pharmanutra, che mostra un piccolo decremento dell'1,20%.
