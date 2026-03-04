Rimbalzo dei listini europei su frenata prezzi energia, a Piazza Affari vola Lottomatica

S&P-500

Lottomatica

Monte dei Paschi di Siena

euro / dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Lottomatica

Banca Popolare di Sondrio

Stellantis

Prysmian

Amplifon

Mediobanca

Banca MPS

Avio

Ariston Holding

Maire

Intercos

GVS

MARR

ENAV

Pharmanutra

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Tonico l', che sulla piazza statunitense segna un aumento dello 0,86%.I listini europei hanno consolidato ilnel corso pomeriggio, chiudendo in netto rialzo rispetto alle sedute precedenti. Ilhanno guidato i rialzi fermandosi poco sotto il +2%, mentre Madrid, nonostante lo scontro a distanza tra il premier Sanchez e il presidente Usa Trump, si è distinta con un incremento superiore ai due punti percentuali.Intanto, ilha registrato la prima vera frenata dall'inizio dell'offensiva mediorientale, con i futures del gas che sono crollati del 15%. Anche ilha invertito la rotta, nonostante la persistente tensione nellosi sono distinti i titoli di, in rally con un guadagno vicino al 15%. Focus anche sul titolo, che è riuscito a limare le perdite iniziali. L'attenzione degli investitori su MPS è legata alla presentazione della lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione: secondo fonti vicine al dossier, l'attuale amministratore delegatonon sarebbe stato inserito nella lista che il CDA dovrà approvare a maggioranza qualificata.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,164. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,15%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%.Scende lo, attestandosi a +67 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,42%.effervescente, con un progresso dell'1,74%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,80%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,79%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,95% sul, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 47.902 punti.Balza in alto il(+1,75%); sulla stessa tendenza, positivo il(+1,18%).Tra idi Milano, in evidenza(+14,95%),(+4,95%),(+4,79%) e(+4,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,18%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+9,33%),(+7,85%),(+6,79%) e(+5,02%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,47%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,20%.