Burberry, vendite 3° trimestre in crescita del 3% oltre attese

(Teleborsa) - Burberry
ha annunciato un aumento delle vendite a parità di perimetro (like-for-like) pari al 3%
nel terzo trimestre dell'esercizio, superando le aspettative
del mercato, che indicavano un aumento del 2%
, grazie ad una più forte domanda in Cina e nella regione dell'Asia Pacifico, che ha compensato la performance più debole in Europa e nelle Americhe.Le vendite like-for-like nella Grande Cina
sono aumentate del 6%
nel trimestre, superando la stima di consenso del 4%, mentre il resto della regione Asia-Pacifico
ha registrato un aumento del 5%,
rispetto all'1% atteso. In Europa, Medio Oriente, India e Africa, le vendite sono rimaste stabili (consensus +91%), mentre le Americhe hanno registrato una crescita del 2% (consensus +3%).
Le vendite complessive
del gruppo (inclusi i nuovi punti vendita) hanno totalizzato 665 milioni di sterline
nel trimestre, in linea con le aspettative.Burberry ha confermato le sue previsioni per il 2026
ed ha affermato che conta di raggiungere il target di utile rettificato ante interessi e imposte di 149 milioni di sterline.
In seguito ai risultati delle vendite e prima della conference call, Barclays
ha riaffermato un giudizio Equal Weight
sul titolo Burberry, rispetto al Neutral del settore del lusso europeo, reiterando l'indicazione di un Target Price di 13,40 euro, che ha un potenziale upside dell'8,4% rispetto al prezzo di riferimento del 19 gennaio.
Il titolo Burberry sta correndo oggi a Londra, dove vanta un rialzo superiore al 5% a 1.285,2p per azione.(Foto: © Arseniy Krasnevsky / 123RF)