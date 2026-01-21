Burberry, vendite 3° trimestre in crescita del 3% oltre attese

Burberry

(Teleborsa) -ha annunciato unnel terzo trimestre dell'esercizio,del mercato, che indicavano un aumento, grazie ad una più forte domanda in Cina e nella regione dell'Asia Pacifico, che ha compensato la performance più debole in Europa e nelle Americhe.sononel trimestre, superando la stima di consenso del 4%, mentre il resto della regioneha registrato un aumentorispetto all'1% atteso. In Europa, Medio Oriente, India e Africa, le vendite sono rimaste stabili (consensus +91%), mentre le Americhe hanno registrato una crescita del 2% (consensus +3%).Ledel gruppo (inclusi i nuovi punti vendita) hanno totalizzatonel trimestre, in linea con le aspettative.ed ha affermato che conta di raggiungere il target di utile rettificato ante interessi e imposte di 149 milioni di sterline.In seguito ai risultati delle vendite e prima della conference call,ha riaffermato un giudiziosul titolo Burberry, rispetto al Neutral del settore del lusso europeo, reiterando l'indicazione di un Target Price di 13,40 euro, che ha un potenziale upside dell'8,4% rispetto al prezzo di riferimento del 19 gennaio.Il titolo Burberry sta correndo oggi a Londra, dove vanta un rialzo superiore al 5% a 1.285,2p per azione.