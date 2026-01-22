P&G, nel 2Q fatturato cresce meno delle attese ed EPS core in linea con il consensus

Procter & Gamble Company

(Teleborsa) -(PG) nelha registrato undi 22,2 miliardi di dollari, in aumento dell'1% rispetto all'anno precedente ma inferiori rispetto al consensus di 22,42 miliardi. Il, che esclude l'impatto dei cambi e delle acquisizioni e cessioni, è rimasto invariato rispetto all'anno precedente. L'è stato di 1,78 dollari, in calo del 5% rispetto all'anno precedente, dovuto principalmente a oneri di ristrutturazione incrementali nell'anno in corso. L'per azione è stato di 1,88 dollari, in linea con l'anno precedente e le stime degli analisti.Ilè stato di 5,0 miliardi di dollari e l'uè stato di 4,3 miliardi nel trimestre. P&G ha4,8 miliardi di dollari di liquidità agli azionisti tramite il pagamento diper 2,5 miliardi e ilper 2,3 miliardi."I nostri risultati nel secondo trimestre ci mantengono sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi previsti per l'anno fiscale in termini di crescita organica delle vendite, crescita dell'utile per azione core e produttività del flusso di cassa libero rettificato, in un contesto geopolitico e di consumi difficile", ha dichiarato. "Abbiamo fiducia nei nostri piani per conseguire risultati più solidi nella seconda metà dell'anno fiscale. Restiamo impegnati nella nostra strategia di crescita integrata e siamo entusiasti dell'opportunità di reinventare P&G e creare l'azienda di beni di largo consumo del futuro, garantendo una crescita equilibrata a lungo termine di fatturato e utile netto e creazione di valore".Guardando all'intero anno fiscale 2026, la multinazionale statunitense di beni di largo consumo ha confermato le sue previsioni per unacompresa tra l'1% e il 5% rispetto all'anno precedente. Si prevede che l'impatto netto dei tassi di cambio e delle acquisizioni e cessioni contribuirà positivamente di circa un punto percentuale alla crescita complessiva delle vendite. P&G ha inoltre mantenuto le sue previsioni diin linea con un aumento del 4% rispetto all'esercizio precedente.L'azienda, invece, hale sueper l'esercizio 2026, portandolo a un intervallo compreso tra l'1% e il 6%, rispetto alle precedenti previsioni del 3% e del 9%, rispetto a un utile netto diluito per azione per l'esercizio 2025 di 6,51 dollari, riflettendonon strategici nell'esercizio. P&G ha mantenuto laper l'esercizio 2026 compresa tra l'1% e il 4%, rispetto a un utile per azione core per azione per l'esercizio 2025 di 6,83 dollari. Questa previsione si traduce in un, con una stima intermedia di 6,96 dollari, pari a un aumento del 2%.P&G prevede ora che isaranno neutrali per l'anno. Si prevede che ilrappresenti un fattore trainante di circa 200 milioni al netto delle imposte, e che isaranno stimati in circa 400 milioni al netto delle imposte per l'anno fiscale 2026. La Società continua a prevedere un effetto sfavorevole netto di circa 250 milioni al netto delle imposte, derivante da oneri finanziari netti leggermente più elevati e da un'aliquota fiscale effettiva core più elevata rispetto all'anno precedente. Complessivamente, questi impatti equivalgono a un impatto negativo di 0,19 dollari per azione per l'anno fiscale 2026.P&G stima che lasi attesterà tra il 4% e il 5% del fatturato netto dell'anno fiscale 2026 e prevede di pagare circa 10 miliardi ine dicirca 5 miliardi di dollari di azioni ordinarie.