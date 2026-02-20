Mercati europei cauti in avvio. A Piazza Affari corrono Moncler e Unipol dopo i conti

(Teleborsa) - Nuova seduta all'insegna della cautela per i listini azionari europei, con Piazza Affari che apre in frazionale rialzo
trainata dall'allungo di Moncler
e Unipol
che hanno pubblicato i conti rispettivamente ieri sera
dopo la chiusura dei mercati e stamattina
prima dell'apertura.
A livello geopolitico
, sale la tensione in Medio Oriente. Sull’Iran
, il presidente statunitense, Donald Trump
, ha parlato di accordo possibile sul nucleare
, lasciando però aperta la possibilità di un attacco
. “Lo vedremo tra 10 giorni, se non ci sarà un accordo accadranno cose brutte”, ha detto il presidente americano. Clima acceso che ha inevitabilmente impatti sul prezzo del petrolio, che ha registrato un rialzo settimanale del 6%.
Intanto, sul fronte macroeconomico
, in Germania
a gennaio hanno frenato i prezzi alla produzione
con il calo dell'energia. Nel Regno Unito
, invece, si è registrata a gennaio un'impennata delle vendite al dettaglio
. C'è attesa per l'uscita in mattinata degli indici PMI dell'Eurozona e, nel pomeriggio, dagli Usa
, del PIL del quarto trimestre, degli indici PMI e dei dati di reddito e spesa personali.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,175. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 66,29 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,34%. Tra i mercati del Vecchio Continente
nulla di fatto per Francoforte
, che passa di mano sulla parità, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,29%, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,31%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza dello 0,32% a 45.950 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 48.695 punti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,13%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,12%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, svetta Moncler
che segna un importante progresso dell'11,06%. Vola Unipol
, con una marcata risalita del 4,91%. Ben comprata Fincantieri
, che segna un forte rialzo del 2,48%. Mediobanca
avanza dell'1,98%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris
, che prosegue le contrattazioni a -3,07%. Tentenna Saipem
, con un modesto ribasso dell'1,00%. Fiacca per Inwit
, che segna un calo dello 0,80%. Piccola perdita per Ferrari
, che scambia con un -0,64%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ferragamo
(+5,38%), Fiera Milano
(+3,57%), Safilo
(+2,09%) e Maire
(+1,31%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ERG
, che prosegue le contrattazioni a -2,79%. Tentenna El.En
, che cede lo 0,97%. Sostanzialmente debole Italmobiliare
, che registra una flessione dello 0,89%. Si muove sotto la parità NewPrinces
, evidenziando un decremento dello 0,80%.