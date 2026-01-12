Milano 11:49
Bestbe Holding, assemblea il 16 gennaio per rinnovo Cda, proposta riduzione a 3 consiglieri

(Teleborsa) - In occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Bestbe Holding, convocata per venerdì 16 gennaio 2026, sarà sottoposta
all’esame degli Azionisti, tra i punti all’ordine del giorno, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La Società informa che la proposta, pervenuta dal Socio Ubilot, di rinnovo dell’organo amministrativo prevede la riduzione del numero dei consiglieri a tre componenti dai cinque precedentemente in carica.

La decisione di proporre un Cda di dimensioni più contenute si inserisce in un più ampio percorso di razionalizzazione della struttura dei costi, coerente con l’attuale fase di sviluppo della Società, nonché con l’esigenza di ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie a supporto delle iniziative strategiche e industriali in corso.

