Bestbe Holding, assemblea il 16 gennaio per rinnovo Cda, proposta riduzione a 3 consiglieri

(Teleborsa) - In occasione dell’Assemblea ordinaria
degli Azionisti di Bestbe Holding
, convocata per venerdì 16 gennaio 2026, sarà sottoposta
all’esame degli Azionisti, tra i punti all’ordine del giorno, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
.
La Società informa che la proposta, pervenuta dal Socio Ubilot
, di rinnovo dell’organo amministrativo prevede la riduzione del numero dei consiglieri
a tre componenti dai cinque precedentemente in carica.
La decisione di proporre un Cda di dimensioni più contenute si inserisce in un più ampio percorso di razionalizzazione della struttura dei costi
, coerente con l’attuale fase di sviluppo della Società, nonché con l’esigenza di ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie a supporto delle iniziative strategiche e industriali in corso.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)