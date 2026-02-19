Equity crowdfunding, in Europa la raccolta sale del 12,2% nel 2025 con l'Italia al secondo posto dopo la Francia

CrowdFundMe

(Teleborsa) - Ilattraverso 354 campagne pubbliche in equity, coinvolgendo oltre 68.500 investitori. Un dato che segna unae conferma il progressivo consolidamento del crowdfunding come, a due anni dall’entrata in vigore in tutti gli stati dell’UE del Regolamento europeo ECSP che ha dato origine al mercato unico del crowdfunding.I dati emergono dall’(ECCL 2025), il report presentato oggi a Milano da Over Ventures in collaborazione con Italian Tech Alliance, durante un’iniziativa ospitata da Fondazione Giacomo Brodolini, presso Milano Luiss Hub.Il report analizza esclusivamente campagne pubbliche in equity promosse da, con l’esclusione del real estate crowdfunding, per concentrarsi sull’area di confine tra investimenti retail, venture capital e private equity.Nel corso del 2025, oltre all’aumento dei volumi complessivi, ilrispetto all’anno precedente. L’, con un valore mediano pari a 468.000 euro, mentre 95 operazioni, pari aDati che mostrano che l’equity crowdfunding si consolida comee sempre piùrispetto ai percorsi tradizionali diUn ulteriore indicatore di maturazione del mercato è rappresentato dall’, passato da 3.300 euro nel 2024 a 3.602 euro nel 2025, con una. Il dato riflette unae un maggiore coinvolgimento diaccanto alla componente retail.Dal punto di vista geografico, laper capitale raccolto con 98,3 milioni di euro, pari al 35,2% del totale, distribuiti su 106 campagne. Le piattaforme francesi SoWeFund e Tudigo si collocano tra i principali protagonisti dell’anno, pur in un contesto ancora fortemente domestico e franco-centrico.L’, con 39,4 milioni di euro, ma è l’nel 2025. Rispetto al 2024, il capitale raccolto tramite campagne pubbliche in equity si riduce di circa il 25%, pari a 13,6 milioni di euro e 13 campagne in meno su base annua.Il rallentamento dei volumi riflette anche una fase di, evidenzia il report. Il rafforzamento deiha avviato un processo di consolidamento tra i portali domestici che, nel breve periodo, ha inciso sull’operatività del mercato ma che nel medio termine è orientato a rafforzarne la solidità e la tutela degli investitori.Rispetto ad altri Paesi europei, l’, presente in Francia e Spagna. Tuttavia, nel nostro Paese, emergono. Nel 2025 si registra un incremento, seppur ancora contenuto, dei round cross-border per startup italiane, che iniziano a sfruttare il passaporto ECSP per accedere a investitori europei attraverso piattaforme internazionali.A livello europeo, la: nonostante il peso dell’economia tedesca, il mercato ECSP resta limitato a 8,1 milioni di euro su 7 campagne, poiché gran parte dell’attività di equity crowdfunding continua a svolgersi, sotto il regime nazionale, in deroga.Tra le, il 2025 segna il sorpasso di, che con 36,7 milioni di euro raccolti su 28 campagne si posiziona al primo posto in Europa per capitale intermediato, grazie a una forte specializzazione nelle life sciences e a una marcata vocazione cross-border.si conferma il principale operatore europeo per numero di campagne, mentreemerge come la piattaforma più efficiente in termini di raccolta media per operazione.prosegue il proprio percorso di crescita, affiancando allo sviluppo dei volumi anche le prime exit rilevanti.Buoni risultati per le italiane: la prima si posiziona come terza piattaforma europea per numero di campagne realizzate (alle spalle di Crowdcube e Capital Cell), mentre la seconda si colloca al quarto posto. Il dato conferma il ruolo centrale delle piattaforme italiane in termini di attività e presidio del dealflow, a fronte di round medi più contenuti rispetto ad altri mercati europei.Dal punto di vista settoriale, lesi confermano il primo comparto per capitale raccolto, seguite da, quest’ultimo trainato dalla crescente presenza di startup legate all’intelligenza artificiale. Settori come smart city, software e fintech mostrano volumi in progressivo aumento, confermando la capacità del crowdfunding di intercettare i principali trend tecnologici.Nel 2025 si rafforza il ruolo delle piattaforme die delle, anch’esse autorizzate sotto ECSP. Questo segmento, non incluso nel perimetro del report, rappresenta un potenziale moltiplicatore dei volumi complessivi e sarà oggetto di analisi nelle prossime edizioni dell’ECCL."Il 2025 segna un passaggio di maturità per l’equity crowdfunding europeo", commenta. "Più capitale, round più strutturati e una base investitori sempre più sofisticata confermano che questo strumento può affiancare in modo stabile venture capital e angel investing. Anche uno dei maggiori unicorni europei, Revolut, ha avviato il proprio percorso attraverso il crowdfunding, generando ritorni significativi per alcuni dei primi investitori. Restano rischi elevati, ma il potenziale di crescita e di partecipazione all’innovazione è ormai evidente"."Abbiamo coinvolto i protagonisti dell’ecosistema italiano dell’innovazione per comprendere il ruolo del community capital a livello europeo” aggiunge. “I dati contenuti nel report presentato oggi sono essenziali per orientarsi in un mercato in forte espansione e con ampi margini di crescita. Dal sentiment degli operatori emerge una richiesta netta: maggiore integrazione con il Venture Capital e piano integrato e strategico a livello europeo”.