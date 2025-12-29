Mondadori acquisisce Edilportale.com: operazione da 31,2 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppo Mondadori
accelera nel digitale
e rafforza il proprio posizionamento internazionale con l’acquisizione di Edilportale.com
, società attiva nello sviluppo di contenuti, servizi e piattaforme per i mercati dell’architettura, del design e dell’edilizia. L’operazione, annunciata il 29 dicembre 2025, prevede l’acquisto da parte di Arnoldo Mondadori Editore
del 58,84% del capitale di Edilportale.com per un corrispettivo di 31,2 milioni di euro
, sulla base di un enterprise value di 50 milioni
e di una posizione finanziaria netta positiva
stimata in 3 milioni di euro al closing.
L’accordo si inserisce nel percorso strategico
legato alla recente costituzione di Mondadori Digital
, polo dedicato allo sviluppo delle attività digitali del Gruppo. In una seconda fase, prevista nel corso del 2027, è infatti programmato il conferimento del 100% di Edilportale.com in Mondadori Digital, attraverso apporti sia della quota acquisita da Mondadori sia del 41,16% ancora detenuto dagli attuali azionisti. A valle dell’operazione, Arnoldo Mondadori Editore deterrà indicativamente l’89% di Mondadori Digital, mentre l’11% resterà ai soci fondatori di Edilportale.com.
L’intesa include anche un earn-out
di circa 2,9 milioni di euro
, subordinato al raggiungimento di obiettivi prefissati relativi all’esercizio 2027. Il perfezionamento dell’acquisizione è atteso entro gennaio 2026 e sarà finanziato tramite linee di credito già disponibili, con regolamento per cassa al closing
.
Edilportale.com presenta un modello di business solido e distintivo. Tra i principali asset figura Archiproducts.com
, piattaforma digitale di riferimento a livello globale per professionisti e aziende del settore. La società conta oltre 4 milioni di utenti registrati, 5,5 milioni di follower sui social media e un catalogo che include 3.500 brand di design a livello mondiale. Nel 2024 ha registrato ricavi
per 26,7 milioni di euro
, di cui il 35% generato all’estero, un EBITDA
di 7,1 milioni
(comprensivo di 1,4 milioni di contributi pubblici) e una PFN positiva di 1,3 milioni di euro.
Su base pro-forma, includendo Edilportale.com, i ricavi 2025 di Mondadori Digital salirebbero a circa 110 milioni di euro
, con un EBITDA margin compreso tra il 18% e il 20%, rafforzando il ruolo del Gruppo come primo editore italiano nel digitale e nei social media e ampliando l’offerta nei segmenti verticali a maggiore potenziale di crescita, tra cui design, food, benessere e lifestyle.