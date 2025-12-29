Milano 17:35
Mondadori acquisisce Edilportale.com: operazione da 31,2 milioni

Finanza
Mondadori acquisisce Edilportale.com: operazione da 31,2 milioni
(Teleborsa) - Il Gruppo Mondadori accelera nel digitale e rafforza il proprio posizionamento internazionale con l’acquisizione di Edilportale.com, società attiva nello sviluppo di contenuti, servizi e piattaforme per i mercati dell’architettura, del design e dell’edilizia. L’operazione, annunciata il 29 dicembre 2025, prevede l’acquisto da parte di Arnoldo Mondadori Editore del 58,84% del capitale di Edilportale.com per un corrispettivo di 31,2 milioni di euro, sulla base di un enterprise value di 50 milioni e di una posizione finanziaria netta positiva stimata in 3 milioni di euro al closing.

L’accordo si inserisce nel percorso strategico legato alla recente costituzione di Mondadori Digital, polo dedicato allo sviluppo delle attività digitali del Gruppo. In una seconda fase, prevista nel corso del 2027, è infatti programmato il conferimento del 100% di Edilportale.com in Mondadori Digital, attraverso apporti sia della quota acquisita da Mondadori sia del 41,16% ancora detenuto dagli attuali azionisti. A valle dell’operazione, Arnoldo Mondadori Editore deterrà indicativamente l’89% di Mondadori Digital, mentre l’11% resterà ai soci fondatori di Edilportale.com.

L’intesa include anche un earn-out di circa 2,9 milioni di euro, subordinato al raggiungimento di obiettivi prefissati relativi all’esercizio 2027. Il perfezionamento dell’acquisizione è atteso entro gennaio 2026 e sarà finanziato tramite linee di credito già disponibili, con regolamento per cassa al closing.

Edilportale.com presenta un modello di business solido e distintivo. Tra i principali asset figura Archiproducts.com, piattaforma digitale di riferimento a livello globale per professionisti e aziende del settore. La società conta oltre 4 milioni di utenti registrati, 5,5 milioni di follower sui social media e un catalogo che include 3.500 brand di design a livello mondiale. Nel 2024 ha registrato ricavi per 26,7 milioni di euro, di cui il 35% generato all’estero, un EBITDA di 7,1 milioni (comprensivo di 1,4 milioni di contributi pubblici) e una PFN positiva di 1,3 milioni di euro.

Su base pro-forma, includendo Edilportale.com, i ricavi 2025 di Mondadori Digital salirebbero a circa 110 milioni di euro, con un EBITDA margin compreso tra il 18% e il 20%, rafforzando il ruolo del Gruppo come primo editore italiano nel digitale e nei social media e ampliando l’offerta nei segmenti verticali a maggiore potenziale di crescita, tra cui design, food, benessere e lifestyle.
