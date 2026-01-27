UE, concluso accordo di libero scambio con l'India: dazi su auto dal 110% al 10%

(Teleborsa) - L'e l'hannodefinito "storico, ambizioso e commercialmente significativo", il più grande accordo di questo tipo mai concluso da entrambe le parti. Rafforzerà i legami economici e politici tra la seconda e la quarta economia mondiale, in un momento di crescenti tensioni geopolitiche e sfide economiche globali, evidenziando il loro "", viene sottolineatop in una nota dell'esecutivo UE., approfondendo il partenariato tra le più grandi democrazie del mondo - ha commentato la Presidente della Commissione europea,- Abbiamo creato una zona di libero scambio di 2 miliardi di persone, con entrambe le parti destinate a trarne vantaggi economici. Abbiamo inviato un segnale al mondo che la cooperazione basata su regole produce ancora grandi risultati. E, soprattutto, questo è solo l'inizio: costruiremo su questo successo e rafforzeremo ulteriormente le nostre relazioni".L'UE e l'India scambiano già beni e servizi per un valore di oltre 180 miliardi di euro all'anno, sostenendo quasi 800.000 posti di lavoro nell'UE. Si prevede che questo accordo raddoppierà le esportazioni di merci dell'UE verso l'India entro il 2032,di merci dell'UE verso l'India. Complessivamente, le riduzioni tariffarie consentiranno di risparmiare circa 4 miliardi di euro all'anno in dazi sui prodotti europei.Si tratta dell'a un partner commerciale. Conferirà un significativo vantaggio competitivo ai principali settori industriali e agroalimentari dell'UE, garantendo alle aziende un accesso privilegiato al Paese più popoloso del mondo, con 1,45 miliardi di persone e un'economia in più rapida crescita, con un PIL annuo di 3,4 trilioni di euro.L'India concederà all'UE riduzioni tariffarie che nessun altro suo partner commerciale ha ricevuto. Ad esempio, i dazi sullestanno gradualmente scendendo dal 110% a un minimo del 10%, mentre saranno completamente aboliti per idopo cinque-dieci anni. Saranno inoltre in gran parte eliminati i dazi doganali che arrivano fino al 44% sui, al 22% sui prodottie all'11% sui prodottiUn capitolo dedicato aiuterà inoltre ledell'UE a sfruttare appieno le nuove opportunità di esportazione. Ad esempio, entrambe le parti istituiranno punti di contatto dedicati per fornire alle PMI informazioni pertinenti sull'accordo e assisterle in caso di problemi specifici che potrebbero incontrare nell'utilizzarne le disposizioni. Inoltre, le PMI trarranno particolare beneficio dalle riduzioni tariffarie, dall'eliminazione delle barriere normative, dalla trasparenza, dalla stabilità e dalla prevedibilità garantite dall'accordo.L'accordo elimina o riduce i dazi "spesso proibitivi" (in media oltre il 36%) sulle esportazioni di prodotti agroalimentari dell'UE, aprendo un mercato enorme agli agricoltori europei. Ad esempio, i dazi indiani suisaranno ridotti dal 150% al 75% all'entrata in vigore e, in seguito, fino a livelli del 20%; i dazi sull'scenderanno dal 45% allo 0% in cinque anni, mentre i prodotti agricoli trasformati comevedranno l'eliminazione di dazi fino al 50%."I settori agricoli europei sensibili saranno pienamente protetti, poichédalla liberalizzazione prevista dall'accordo - sottolinea la Commissione UE - Tutte le importazioni indiane continueranno a dover rispettare le rigorose norme dell'UE in materia di salute e sicurezza alimentare".Parallelamente, l'UE e l'India stanno attualmente(IG), che aiuterà i prodotti agricoli tradizionali e iconici dell'UE a vendere di più in India, eliminando la concorrenza sleale sotto forma di imitazioni.L'accordo garantirà alle aziende dell'UE un, compresi settori chiave come i servizi finanziari e il trasporto marittimo.L'accordo garantisce un, inclusi copyright, marchi, design, segreti commerciali e brevetti sulle varietà vegetali. Si basa sui trattati internazionali esistenti in materia di PI e avvicina le normative indiane e dell'UE in materia di proprietà intellettuale. Ciò renderà più facile per le imprese indiane e dell'UE che fanno affidamento sulla PI commerciare e investire nei rispettivi mercati.Da parte dell'UE, lenegoziate saranno pubblicate a breve. I testi saranno sottoposti a revisione giuridica e traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'UE. La Commissione presenterà quindi la sua proposta alper la firma e la conclusione dell'accordo. Una volta adottati dal Consiglio, l'UE e l'India potranno firmare gli accordi. Dopo la firma, l'accordo richiederà l'approvazione dele la decisione del Consiglio sulla sua conclusione affinché entri in vigore. Una volta che anche l'India avrà ratificato l'accordo, questo potrà entrare in vigore.