Renault: vendite in crescita nel 2025, ma il caso Nissan fa segnare una perdita da 10,9 miliardi

Renault Group

(Teleborsa) -ha chiuso il 2025 consolidando la propria crescita commerciale per il terzo anno consecutivo. Il Gruppo ha venduto complessivamentein tutto il mondo, segnando un incremento del 3,2% e superando la crescita media del mercato globale, ferma all'1,6%. Il successo commerciale è stato trainato dalle performance dei suoi tre marchi principali, tutti in crescita sopra la media del settore.Ilha raggiunto quota, beneficiando di una spinta significativa nei mercati internazionali come la Corea del Sud, dove le vendite sono aumentate del 55,9%, e il Marocco con un +44,8%.ha superato i 697.000 veicoli venduti, mentreha vissuto un anno di svolta, raddoppiando le proprie immatricolazioni e superando per la prima volta nella sua storia la soglia delle 10.000 unità. In Europa, l'offensiva sull'elettrificazione ha dato risultati evidenti, con le vendite di veicoli ibridi salite del 35,1% e quelle di auto elettriche pure balzate del 76,7%.Nonostante isiano saliti a, il bilancio d'esercizio evidenzia unadi. Questo risultato negativo è stato quasi interamente determinato da un onere contabile non monetario di 9,3 miliardi di euro relativo al cambiamento del trattamento della partecipazione in. Al netto delle dinamiche legate alla casa giapponese, l'di competenza del Gruppo sarebbe risultato positivo per. Ilsi è attestato al 6,3%, risentendo della svalutazione di alcune valute estere e dell'aumento dei costi di garanzia, ma il consiglio di amministrazione ha comunque proposto un dividendo di 2,20 euro per azione.Leper l'anno in corso indicano un margine operativo atteso intorno al 5,5% e un flusso di cassa libero dell'automotive di circa 1 miliardo di euro, con l'obiettivo di accelerare ulteriormente l'espansione internazionale in America Latina e India.