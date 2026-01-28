Capital Group Global Equity Study: nel 2025 record utili globali a 4,85 mila miliardi di dollari (+12,2%)

(Teleborsa) - Nel 2025 gli utili globali hanno registrato una forte crescita, raggiungendo un valore record stimato di 4,85 mila miliardi di dollari per le 1.600 società quotate più grandi al mondo, con un aumento del 12,2% rispetto all'anno precedente. Questa la stima contenuta nelLaspiega poco meno della metà dell'incremento degli utili nel 2025. Le aziende hanno realizzato ricavi totali stimati pari a 44,2 mila miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Circa un terzo dell'aumento dei profitti è derivato dalla, mentre anche ihanno contribuito a tale risultato. Si tratta di una crescita di bassa qualità che non indica una creazione di valore sostenibile, ma anche senza questa spinta artificiale, gli utili hanno superato la crescita delle vendite di circa tre punti percentuali, indicando un forte progresso, secondo il Capital Group's Profit Watch.rientra in una tendenza di lungo periodo ed è evidente nella maggior parte dei settori e in gran parte del mondo. La crescita degli utili del 143% dal 2015 ha superato quella dei ricavi (in aumento del 69%), il che significa che le aziende hanno saputo trasformare una quota maggiore delle loro vendite in profitti.La maggior parte dei profitti e del flusso di cassa generati dalle aziende viene restituita agli azionisti sotto forma diLo studio prevede che nel 2025 i dividendi e i riacquisti di azioni delle maggiori 1.600 aziende raggiungeranno un totale di 3,50 mila miliardi di dollari, con un aumento del 7,7% su base annua, raddoppiando il livello registrato nel 2016. Nonostante questa rapida crescita, la copertura distributiva totale, che misura la differenza tra i profitti e il capitale restituito sotto forma di dividendi o investito in buyback, era pari a 1,39 volte nel 2025, solo leggermente superiore alla media di 1,31 volte degli ultimi 10 anni. Un quadro simile emerge anche dall'analisi degli indicatori di flusso di cassa."Gli utili, il flusso di cassa e le distribuzioni agli azionisti – ha dichiarato– sono raddoppiati dal 2016, crescendo al doppio del ritmo rispetto all'inflazione globale. Questa crescita a lungo termine ha fatto salire i prezzi delle azioni, generando ingenti plusvalenze e producendo migliaia di miliardi di dollari in liquidità da restituire agli azionisti. I bilanci delle società sono più solidi rispetto a prima della pandemia e la disciplina del rendimento del capitale si è diffusa oltre i confini degli Stati Uniti. Mercati come il Giappone e la Cina presentano un margine significativo per aumentare le distribuzioni agli azionisti, mentre in quelli con una copertura più stretta, come gli Stati Uniti, la crescita degli utili è fondamentale per garantire pagamenti più elevati in modo sostenibile. Per gli investitori, ciò sottolinea l'importanza di concentrarsi su società con redditività duratura e fondamentali solidi. In un contesto di crescita irregolare, l'importanza di un gestore attivo, come Capital Group, che intraprende ricerche approfondite sulle società, una gestione attenta e una selezione accurata può essere più rilevante che mai".I principali motori della crescita degli utili nel 2025 sono stati iin particolare negli Stati Uniti, a Taiwan e in Cina. Gli utili sono aumentati rispettivamente di quasi un terzo e un quarto, grazie alla riduzione dei costi una tantum. Nel complesso, le aziende tecnologiche, in particolare i produttori di semiconduttori, hanno contribuito per un terzo alla crescita degli utili globali nel 2025. Tra gli altri settori, anche quelloe quellohanno registrato una forte crescita, mentre gli utili nel settore energetico sono rimasti invariati e quelli nel settore dei beni di consumo ciclici hanno subito un calo a causa della debolezza dei produttori automobilistici a livello mondiale.Il mercato italiano nel suo complesso ha registrato una crescita discreta degli utili, in particolare tra le banche italiane, la cui quota degli utili delle società quotate in Italia è passata da un terzo nel 2019 a quasi la metà nel 2025, grazie all'ampliamento dei margini di interesse. Gli utili delle società italiane incluse nel nostro indice sono aumentati del 4,8% fino a raggiungere i 61,3 miliardi di dollari previsti per il 2025, in parte grazie al rafforzamento dell'euro e alla riduzione dei costi una tantum. L'aumento degli utili e il flusso di cassa in forte crescita hanno determinato un netto aumento dei dividendi e dei riacquisti di azioni proprie, che insieme sono raddoppiati tra il 2021 e il 2024 in euro e hanno raggiunto il record di 54 miliardi di dollari nel 2024. I dividendi e i buyback dovrebbero essere leggermente superiori nel 2025.Tra le principali nazioni, glihanno registrato una delle crescite degli utili più forti nel 2025. Negli Stati Uniti, questa crescita era e rimane fortemente dipendente da una manciata di grandi aziende, mentre in Canada le banche contribuiscono per oltre la metà alla crescita. Nel Pacifico, i produttori di chip stanno trainando gli utili aIlsi collocano a metà classifica, con andamenti divergenti tra le rispettive principali aziende. Contestualmente, le case automobilistiche in difficoltà mantengono l'Europa in una fase di rallentamento, celando la crescita più positiva registrata altrove.