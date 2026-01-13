Tokyo in forte rialzo con prospettiva di elezioni anticipate, debole lo yen

(Teleborsa) - La Borsa di Tokyo strappa al rialzo al ritorno agli scambi dopo una festività
, con gli investitori che accolgono con favore l'indebolimento dello yen e la possibilità di uno stimolo fiscale ancora più aggressivo da parte del governo. La stampa giapponese ha scritto che il Primo Ministro Sanae Takaichi ha intenzione di indire elezioni anticipate
nella speranza di rafforzare la maggioranza parlamentare della sua coalizione, il che aprirebbe la strada a politiche più aggressive.
L'agenzia di stampa Kyodo ha riferito che Takaichi ha comunicato a un dirigente del partito al governo il suo piano di sciogliere la Camera dei Deputati all'inizio della sessione ordinaria, preparando il terreno per elezioni anticipate. Se ciò dovesse accadere, il Parlamento andrà in pausa poco dopo la sua convocazione del 23 gennaio
, ritardando l'approvazione del bilancio statale e di altre leggi.
Giornata di forti guadagni per Tokyo
, con il Nikkei 225
in rialzo del 3,45%; invece, performance negativa per Shenzhen
, che continua la giornata in calo dell'1,70% rispetto alla chiusura della seduta precedente, e per Shanghai
, che scende dello 0,64%.
In moderato rialzo Hong Kong
(+0,5%); con analoga direzione, sale Seul
(+1,47%). Leggermente negativo Mumbai
(-0,25%); leggermente positivo Sydney
(+0,5%).
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'euro contro la valuta nipponica
, che scambia con una variazione percentuale dello 0,34%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato -0,05%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,17%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,86%.