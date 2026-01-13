Tokyo in forte rialzo con prospettiva di elezioni anticipate, debole lo yen

Tokyo

(Teleborsa) -, con gli investitori che accolgono con favore l'indebolimento dello yen e la possibilità di uno stimolo fiscale ancora più aggressivo da parte del governo. La stampa giapponese ha scritto che il Primo Ministro Sanae Takaichi hanella speranza di rafforzare la maggioranza parlamentare della sua coalizione, il che aprirebbe la strada a politiche più aggressive.L'agenzia di stampa Kyodo ha riferito che Takaichi ha comunicato a un dirigente del partito al governo il suo piano di sciogliere la Camera dei Deputati all'inizio della sessione ordinaria, preparando il terreno per elezioni anticipate. Se ciò dovesse accadere, il, ritardando l'approvazione del bilancio statale e di altre leggi.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo del 3,45%; invece, performance negativa per, che continua la giornata in calo dell'1,70% rispetto alla chiusura della seduta precedente, e per, che scende dello 0,64%.In moderato rialzo(+0,5%); con analoga direzione, sale(+1,47%). Leggermente negativo(-0,25%); leggermente positivo(+0,5%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,34%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,05%.Il rendimento dell'tratta 2,17%, mentre il rendimento delè pari 1,86%.