Heirs Energies del magante nigeriano Elumelu acquisirà il 20% di Seplat Energy per circa 500 milioni di dollari

(Teleborsa) - La società del magnate nigeriano Tony Elumelu
ha accettato di acquisire una quota del 20% nella più grande società di esplorazione petrolifera del Paese per valore, al fine di espandere la sua attività nel settore energetico.Heirs Energies
, parte di Heirs Holdings del tycoon Elumelu acquisterà la quota di Seplat Energy
dalla francese Etablissements Maurel & Prom
per circa 500 milioni di dollari. Le azioni di Seplat hanno chiuso a circa +11% a Londra, mentre quelle di Maurel & Prom a +8% a Parigi.
"Questa acquisizione riflette la nostra ferma convinzione nella capacità dell'Africa di possedere, sviluppare e gestire responsabilmente le proprie risorse strategiche. Si tratta di un investimento a lungo termine nel futuro energetico della Nigeria e dell'Africa, in linea con la nostra missione di promuovere la sicurezza energetica, l'industrializzazione e la prosperità condivisa. Seplat Energy ha costruito una piattaforma resiliente e ben gestita, con interessanti prospettive a lungo termine, e siamo lieti di supportarne la continua crescita e la creazione di valore per tutti gli stakeholder", il commento di Tony Elumelu, Presidente di Heirs Energies.(Foto: Scott Graham su Unsplash)