Heirs Energies del magante nigeriano Elumelu acquisirà il 20% di Seplat Energy per circa 500 milioni di dollari

(Teleborsa) - La società delha accettato di acquisire una quota del 20% nella più grande società di esplorazione petrolifera del Paese per valore, al fine di espandere la sua attività nel settore energetico., parte di Heirs Holdings del tycoon Elumelu acquisterà la quota didalla franceseper circa 500 milioni di dollari. Le azioni di Seplat hanno chiuso a circa +11% a Londra, mentre quelle di Maurel & Prom a +8% a Parigi."Questa acquisizione riflette la nostra ferma convinzione nella capacità dell'Africa di possedere, sviluppare e gestire responsabilmente le proprie risorse strategiche. Si tratta di un investimento a lungo termine nel futuro energetico della Nigeria e dell'Africa, in linea con la nostra missione di promuovere la sicurezza energetica, l'industrializzazione e la prosperità condivisa. Seplat Energy ha costruito una piattaforma resiliente e ben gestita, con interessanti prospettive a lungo termine, e siamo lieti di supportarne la continua crescita e la creazione di valore per tutti gli stakeholder", il commento di Tony Elumelu, Presidente di Heirs Energies.