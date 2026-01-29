CIPESS aumenta stanziamento SSN a 136,5 miliardi

(Teleborsa) - Il- Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ha approvato oggi alcuni, in particolare il, due in più rispetto all'annualità 2024, ed una serie di altri interventi, fra cuidi euro a favore deied altri temi rilevanti in materia di trasporti, cultura e di servizi che vengono concessi ed erogati dalle regioni ai cittadini.In, il Comitato presieduto dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha deliberatoper l'anno 2025 fra Regioni e Province Autonome.Fra le altre delibere in materia sanitaria, il CIPESS ha dato il via libera al(istituti di ricerca) ed al(fatturato annuo inferiore a 150.000 euro) in quanto presidi di prossimità.E' stato poi deliberato ildi euro per il differente importo complessivo dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF effettivamente introitato dallarispetto a quanto stimato e assegnato ed il riparto fra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana delfinalizzati al perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale relativi all’anno 2025. Infine, è stato approvato, per l’anno 2025, il riparto tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, del finanziamento complessivo didestinato alla sperimentazione per la remunerazione dellecon oneri a carico del SSN."Con questo governoe dell'austeritàgrazie ai", ha commentato il sottosegretario alla Salute, anticipando che ci sarà un finanziamento aggiuntivo di "che porterà il Fondo Sanitario Nazionale a"."Si apre così unanei confronti dellacon particolare riferimento anche alle misure che vengono poste in atto, in primis l'introduzione del coefficiente di deprivazione, che porta ad un, pari a 220 milioni in più per il 2023, 236 in più per il 2024 e 229 milioni in più per il 2025. Si tratta complessivamente di 680 milioni di euro in più per le regioni meridionali".In materia di, il CIPESS ha poi approvato ladi euro, per l'anno 2024, a titolo di compensazionee impianti del ciclo del combustibile nucleare. Tale importo spetta nella misura del 50% ai Comuni sede di impianto, del 25% alla relativa Provincia e del 25% ai Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato l’impianto.Stanziate risorse anche per il capitolo. Il CIPESS ha deliberato ildell’intervento denominatoattraverso la riprogrammazione di risorse già assegnate al Ministero della cultura e oggetto di contestuale definanziamentoedi euro per l’intervento direlativo al Programma di Sviluppo RESTART 2.Quanto alle, il CIPESS ha deliberato, con riferimento alle programmazioni FSC 2014-2020, il(PSC) delle Regioni, per un importo complessivo pari a oltre 403 mln di euro e, con riferimento alla programmazione FSC 2021-2027, l’incremento dell’imputazione programmatica in favore delle medesime Amministrazioni, per l’importo rispettivamente definanziato. Con riferimento alla programmazione FSC 2021-2027, è stato deliberato il, per un importo complessivo di circa 21,1 mln di euro, e la contestuale assegnazione al medesimo Ministero di risorse pari a circa 169,1 mln di euro per il. Ccon riferimento, infine, alla programmazione FSC 2021-2027, è stato deliberato ila valere sulle risorse assegnate in anticipazione alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna, Toscana, Regione Siciliana e Provincia autonoma di Trento, per un importo complessivo pari a circa 98,7 mln di euro, e il contestualecon riassegnazione alle rispettive Amministrazioni titolari di oltre 26,7 mln di euro, ai fini della prosecuzione degli stessi.