Louis Hachette, ricavi 2025 salgono a 9,6 miliardi di euro nonostante flessione di Prisma Media

(Teleborsa) - Louis Hachette
, gruppo francese che unisce le attività di Lagardère
e Prisma Media, ha chiuso il 2025
con ricavi
pari a 9.619 milioni di euro, in crescita del 4,2%. Su base comparabile, il fatturato è aumentato del 3,3%, con tutte le attività del gruppo Lagardère che hanno contribuito
alla crescita.
Il fatturato di Prisma Media
ha raggiunto i 266 milioni di euro nel 2025, in calo del 9,3% (del 10,2% a perimetro costante). Questa performance riflette l'erosione del business della distribuzione cartacea e il cambiamento dei modelli di utilizzo del digitale, che stanno determinando un calo della pubblicità online, si legge nella nota sui conti.
L'EBITA
del 2025 si è attestato a 551 milioni di euro, con un incremento dell'8,0% su base annua. L'EBITA di Prisma Media è stato negativo per 43 milioni di euro nel 2025, in calo di 56 milioni di euro. Dopo aver dedotto le quote di minoranza, l'utile di competenza del Gruppo
ammonta a 22 milioni di euro, rispetto ai 13 milioni di euro del 2024, con un incremento di 9 milioni di euro. Il dividendo ordinario proposto è di 0,06 euro per azione.
"A un anno dalla sua creazione, il nostro Gruppo ha registrato una forte crescita del fatturato, trainata dall'eccellenza operativa in tutte le nostre attività, dalla nostra solida presenza internazionale e dall'impegno dei nostri team, i cui sforzi desidero elogiare - ha commentato il CEO Jean-Christophe Thiery
- Il fatturato è salito a 9,6 miliardi di euro e l'EBITA a 551 milioni di euro, trainati dalla solida crescita di Lagardère Publishing e Lagardère Travel Retail e dalla costante ripresa di Lagardère Live. Nonostante la flessione degli affari in un mercato in rapida evoluzione, Prisma Media rimane la principale casa editrice francese di media duali
e si sta riconcentrando sulle sue attività principali, accelerando al contempo la sua trasformazione digitale".
"Nel complesso, questi risultati sottolineano la rilevanza del modello strategico del Gruppo Louis Hachette e rafforzano la nostra determinazione a perseguire la nostra politica di allocazione del capitale esigente e creatrice di valore, sostenuta dalla solida performance e dalla complementarietà delle nostre attività - ha aggiunto - Manterremo inoltre rendimenti costanti per gli azionisti ed effettueremo investimenti mirati
, perseguendo al contempo una rigorosa disciplina finanziaria".