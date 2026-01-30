Piazza Affari ben comprata insieme all'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che condivide il segno più con il resto dell'Europa. Bilancio negativo invece per la borsa americana, dove l'segna un calo dello 0,60%. Tra i temi di giornata la nomina da parte del presidente Trump dia prossimo presidente della Federal Reserve, una decisione che molti investitori considerano ’hawkish’.Sul fronte, secondo gli ultimi dati Istat la crescita del, nel quarto trimestre del 2025, si attesta allo 0,3% rispetto al trimestre precedente, risultando superiore al +0,1% del trimestre precedente ed al +0,2% del consensus. La crescita tendenziale si attesta allo 0,8% rispetto allo stesso trimestre del 2024.Segnali di recupero dall'nel 4° trimestre del 2025. Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato un aumento dello 0,3% su base trimestrale, più del +0,2% delle stime di consensus e contro la variazione nulla registrata nel trimestre precedente.Sempre dalla Germania, attesa superiore alle stime l'. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,1% su base mensile, rispetto alla variazione nulla del consensus e del mese precedente. Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +2,1%, dopo il +1,8% del mese precedente, e risulta superiore al +2% del consensus.Rallenta invece ilnel 4° trimestre 2025. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell'Eurozona dovrebbe essere salito dello 0,3% su base trimestrale, sostanzialmente allineata a quella del trimestre precedente, ma al di sopra del +0,2% atteso dagli analisti.L'è in calo (-0,74%) e si attesta su 1,188. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 4.962,3 dollari l'oncia, ritracciando del 7,77%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 65,55 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%.sostenuta, con un guadagno dello 0,94%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,51%, in frazionale rialzo anchea +0,68%.Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,00% sul; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,99% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 48.358 punti.Sale il(+0,79%); sulla stessa linea, positivo il(+0,75%).di Milano, troviamo(+2,96%),(+2,83%),(+2,16%) e(+2,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,02%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,39%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,95%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.di Milano,(+13,18%),(+6,78%),(+4,58%) e(+3,41%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,83%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,18%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,07%.