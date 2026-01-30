Piazza Affari ben comprata insieme all'Europa

(Teleborsa) - Chiusura di ottava tonica per la Borsa di Milano
, che condivide il segno più con il resto dell'Europa. Bilancio negativo invece per la borsa americana, dove l'S&P-500
segna un calo dello 0,60%. Tra i temi di giornata la nomina da parte del presidente Trump di Kevin Warsh
a prossimo presidente della Federal Reserve, una decisione che molti investitori considerano ’hawkish’.
Sul fronte macroeconomico
, secondo gli ultimi dati Istat la crescita del PIL italiano
, nel quarto trimestre del 2025, si attesta allo 0,3% rispetto al trimestre precedente, risultando superiore al +0,1% del trimestre precedente ed al +0,2% del consensus. La crescita tendenziale si attesta allo 0,8% rispetto allo stesso trimestre del 2024.
Segnali di recupero dall'economia tedesca
nel 4° trimestre del 2025. Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato un aumento dello 0,3% su base trimestrale, più del +0,2% delle stime di consensus e contro la variazione nulla registrata nel trimestre precedente.
Sempre dalla Germania, attesa superiore alle stime l'inflazione di gennaio
. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,1% su base mensile, rispetto alla variazione nulla del consensus e del mese precedente. Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +2,1%, dopo il +1,8% del mese precedente, e risulta superiore al +2% del consensus.
Rallenta invece il PIL di Eurolandia
nel 4° trimestre 2025. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell'Eurozona dovrebbe essere salito dello 0,3% su base trimestrale, sostanzialmente allineata a quella del trimestre precedente, ma al di sopra del +0,2% atteso dagli analisti.
L'Euro / dollaro USA
è in calo (-0,74%) e si attesta su 1,188. Giornata da dimenticare per l'oro
, che scambia a 4.962,3 dollari l'oncia, ritracciando del 7,77%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 65,55 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sostenuta Francoforte
, con un guadagno dello 0,94%, giornata moderatamente positiva per Londra
, che sale di un frazionale +0,51%, in frazionale rialzo anche Parigi
a +0,68%.
Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,00% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,99% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 48.358 punti.
Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+0,79%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star
(+0,75%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Campari
(+2,96%), Mediobanca
(+2,83%), Intesa Sanpaolo
(+2,16%) e Stellantis
(+2,04%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Fincantieri
, che ha chiuso a -4,02%. Si muove sotto la parità Azimut
, evidenziando un decremento dell'1,39%. Contrazione moderata per ENI
, che soffre un calo dello 0,95%. Sottotono Ferrari
che mostra una limatura dello 0,81%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Safilo
(+13,18%), Avio
(+6,78%), Ferragamo
(+4,58%) e Comer Industries
(+3,41%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Fiera Milano
, che ha terminato le contrattazioni a -1,83%. Deludente Danieli
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Carel Industries
, che mostra un piccolo decremento dell'1,18%. Discesa modesta per Italmobiliare
, che cede un piccolo -1,07%.