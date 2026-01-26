Piazza Affari avanza in un'Europa cauta

(Teleborsa) - Proseguono all'insegna della prudenza
i listini del Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari
, con i bancari in evidenza. Bank of America
prevede che il quarto trimestre sarà "solido"
per le banche italiane
, con un margine di interesse (NII) resiliente su depositi in crescita, influenzato positivamente anche dalla stagionalità, con MPS
confermata top pick
. Rimanendo in Italia, la stessa BofA ha alzato il target price
di Tenaris
a 20 euro. Mentre Jefferies
, analizzando il lusso europeo, ha ridotto
il prezzo obiettivo di Cucinelli e Ferrari ma ha incrementato quello di Moncler. Intanto, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilasciato la Golden Power
per la fusione di Banca Popolare di Sondrio
in BPER
.
Sul fronte macro, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute le condizioni economiche in Germania a gennaio 2026
si mantengono stabili, contro attese per un miglioramento.
Resta alta l'attenzione sulla riunione della Fed
di mercoledì, da cui di prevede che i tassi di interesse verranno lasciati invariati
, e sulla pubblicazione delle trimestrali dei big tech Usa
. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e commerciali
, mentre l'oro
, bene rifugio per eccellenza, ha toccato nuovi record, superando per la prima volta la soglia dei 5 mila dollari.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,186. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno del 2,20%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 61,16 dollari per barile.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +60 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,47%. Tra le principali Borse europee
giornata fiacca per Francoforte
, che segna un leggero rialzo dello 0,1%, Londra
segna una performance del 0,2%, piccola perdita invece per Parigi
, che scambia con un -0,2%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,37%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 47.993 punti.
Negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,79%); con analoga direzione, variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-0,97%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, buoni spunti su Banco BPM
, che mostra un ampio vantaggio del 2,66%.
Guadagno moderato per Telecom Italia
, che avanza dell'1,44%. Piccoli passi in avanti per BPER Banca
, che segna un incremento marginale dell'1,38%. Giornata moderatamente positiva per Intesa Sanpaolo
, che sale di un frazionale +1,04%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri
, che ottiene -2,58%. Preda dei venditori DiaSorin
, con un decremento dell'1,97%. Si concentrano le vendite su STMicroelectronics
, che soffre un calo dell'1,64%. Vendite su Leonardo
, che registra un ribasso dell'1,62%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Banca Ifis
(+1,29%), Fiera Milano
(+1,09%), OVS
(+1,05%) e Juventus
(+0,98%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferretti
, che ottiene -5,34%. Seduta negativa per Avio
, che mostra una perdita del 3,69%. Sotto pressione Cementir
, che accusa un calo del 3,01%. Scivola Carel Industries
, con un netto svantaggio del 2,99%.