Milano 13:59
45.012 +0,40%
Nasdaq 23-gen
25.605 +0,34%
Dow Jones 23-gen
49.099 -0,58%
Londra 13:59
10.161 +0,18%
Francoforte 13:59
24.889 -0,05%

Piazza Affari avanza in un'Europa cauta

(Teleborsa) - Proseguono all'insegna della prudenza i listini del Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari, con i bancari in evidenza. Bank of America prevede che il quarto trimestre sarà "solido" per le banche italiane, con un margine di interesse (NII) resiliente su depositi in crescita, influenzato positivamente anche dalla stagionalità, con MPS confermata top pick. Rimanendo in Italia, la stessa BofA ha alzato il target price di Tenaris a 20 euro. Mentre Jefferies, analizzando il lusso europeo, ha ridotto il prezzo obiettivo di Cucinelli e Ferrari ma ha incrementato quello di Moncler. Intanto, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilasciato la Golden Power per la fusione di Banca Popolare di Sondrio in BPER.

Sul fronte macro, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute le condizioni economiche in Germania a gennaio 2026 si mantengono stabili, contro attese per un miglioramento.

Resta alta l'attenzione sulla riunione della Fed di mercoledì, da cui di prevede che i tassi di interesse verranno lasciati invariati, e sulla pubblicazione delle trimestrali dei big tech Usa. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e commerciali, mentre l'oro, bene rifugio per eccellenza, ha toccato nuovi record, superando per la prima volta la soglia dei 5 mila dollari.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,186. Pioggia di acquisti sull'oro, che sta portando a casa un guadagno del 2,20%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 61,16 dollari per barile.

In discesa lo spread, che retrocede a quota +60 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,47%.

Tra le principali Borse europee giornata fiacca per Francoforte, che segna un leggero rialzo dello 0,1%, Londra segna una performance del 0,2%, piccola perdita invece per Parigi, che scambia con un -0,2%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,37%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 47.993 punti.

Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,79%); con analoga direzione, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-0,97%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buoni spunti su Banco BPM, che mostra un ampio vantaggio del 2,66%.

Guadagno moderato per Telecom Italia, che avanza dell'1,44%. Piccoli passi in avanti per BPER Banca, che segna un incremento marginale dell'1,38%. Giornata moderatamente positiva per Intesa Sanpaolo, che sale di un frazionale +1,04%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri, che ottiene -2,58%. Preda dei venditori DiaSorin, con un decremento dell'1,97%. Si concentrano le vendite su STMicroelectronics, che soffre un calo dell'1,64%. Vendite su Leonardo, che registra un ribasso dell'1,62%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca Ifis (+1,29%), Fiera Milano (+1,09%), OVS (+1,05%) e Juventus (+0,98%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferretti, che ottiene -5,34%. Seduta negativa per Avio, che mostra una perdita del 3,69%. Sotto pressione Cementir, che accusa un calo del 3,01%. Scivola Carel Industries, con un netto svantaggio del 2,99%.
