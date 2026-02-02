Londra: rosso per BP

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo petrolifero inglese
, che mostra un decremento del 2,25%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BP
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di breve periodo di BP
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,547 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,51. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,585.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)