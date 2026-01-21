Borse europee proseguono in rosso zavorrate da Milano

(Teleborsa) - Le Borse europee ampliano le perdite a metà seduta, con Milano che fa peggio delle altre Piazze
, mentre i future su Wall Street viaggiano poco sotto la parità. Il clima risente delle crescenti tensioni geopolitiche, a causa delle minacce di Trump sulla Groenlandia, e dei toni aspri dei leader presenti a Davos.
Sulla Groenlandia
, la presidente della BCE Lagarde
pensa che si stia assistendo "all'aprirsi di un velo su un nuovo ordine internazionale
", cosa che "deve portare a una revisione profonda nel modo in cui organizziamo la nostra economia in Europa, in cui gestiamo le relazioni con gli altri Paesi nel mondo che giocano secondo le nostre stesse regole".
In ambito bancario, la numero uno di Commerzbank
Bettina Orlopp ha ribadito la sua posizione a proposito di Unicredit
, affermando che si tratta semplicemente di "un investitore" e che la strada maestra resta la soluzione stand alone
.
Oltremanica, Burberry
ha annunciato un aumento delle vendite a parità di perimetro
(like-for-like) pari al 3% nel terzo trimestre dell'esercizio, superando le aspettative del mercato, che indicavano un aumento del 2%, grazie ad una più forte domanda in Cina e nella regione dell'Asia Pacifico, che ha compensato la performance più debole in Europa e nelle Americhe.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,172. Deciso balzo in alto dell'oro
(+2,02%), che raggiunge 4.859,8 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 60,33 dollari per barile.
Tornando in Italia, il Tesoro ha collocato 1,587 miliardi di euro
, leggermente inferiore all'importo massimo offerto di 2 miliardi di euro, nella quarta tranche del BTP 4,65% 30 anni scadenza 01-10-2055 nell'ambito di un'operazione di concambio
, riacquistando contestualmente cinque BTP con scadenze 2026-2028.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +65 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,51%. Tra le principali Borse europee
in rosso Francoforte
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%, pensosa Londra
, con un calo frazionale dello 0,31%, e tentenna Parigi
, con un modesto ribasso dello 0,31%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
è in calo (-1,12%) e si attesta su 44.214 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 47.006 punti.
In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,56%); con analoga direzione, in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,41%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Tenaris
(+2,35%), Amplifon
(+1,68%), DiaSorin
(+0,65%) e Buzzi
(+0,62%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri
, che ottiene -2,92%. Spicca la prestazione negativa di Banca Popolare di Sondrio
, che scende del 2,74%. BPER Banca
scende del 2,26%. Calo deciso per Unicredit
, che segna un -2,08%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Pharmanutra
(+3,44%), Ferretti
(+3,13%), ERG
(+1,94%) e D'Amico
(+1,62%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Credem
, che prosegue le contrattazioni a -3,51%. Sotto pressione Danieli
, con un forte ribasso del 2,83%. Soffre Technoprobe
, che evidenzia una perdita del 2,38%. Preda dei venditori NewPrinces
, con un decremento del 2,37%.