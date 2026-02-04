Milano 9:52
46.653 +0,50%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:52
10.367 +0,51%
24.704 -0,31%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Discesa moderata per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 3 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,7701. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,7805. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,7909.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```