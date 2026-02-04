Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio
Discesa moderata per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 3 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,7701. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,7805. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,7909.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)