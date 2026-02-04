Milano 9:52
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 3/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Giornata poco mossa per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata del 3 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,9129. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,9197. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,9094.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
