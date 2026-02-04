Francoforte in calo, bene il resto d'Europa. A Milano strappa Mediobanca

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, tranne Francoforte che è in calo
, nonostante le tensioni tra Stati Uniti e Iran, le trimestrali contrastanti e la conferma del rallentamento dell'inflazione nell'Eurozona, elemento che riduce ulteriormente le probabilità di interventi sui tassi da parte della BCE nella prossima riunione. A Milano spicca il balzo di Mediobanca
(bene anche la controllante MPS
) con il mercato che torna a scommettere sul lancio di un'OPA residuale da parte di Siena e quindi sul delisting di Piazzetta Cuccia da Piazza Affari.
Sul fronte macroeconomico, in Eurozona
a gennaio la prima stima dell'inflazione
headline ha registrato variazioni di -0,5% m/m e di +1,7% a/a (come da attese e contro +2% precedente), mentre quella del CPI core di +2,2% a/a (contro +2,3% atteso e precedente). Sempre in Eurozona, i PMI
servizi e composito di gennaio sono stati leggermente rivisti al ribasso (rispettivamente a 51,6 e a 51,3) sulla scia di una correzione negativa del dato tedesco: la permanenza in zona di espansione indica comunque una prosecuzione della ripresa. In Italia, il PMI servizi di gennaio ha sorpreso nettamente al rialzo, salendo a 52,9 da 51,5 grazie a un ulteriore aumento degli ordini
Negli Stati Uniti
, i payroll privati
sono aumentati meno del previsto a gennaio, secondo i dati ADP sull'occupazione. L'occupazione nel settore privato è cresciuta di 22.000 unità il mese scorso, dopo un aumento rivisto al ribasso di 37.000 unità a dicembre e contro attese per una salita di 46.000 unità.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. L'Oro
continua gli scambi a 5.004,4 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,16%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 63,21 dollari per barile.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +60 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,47%. Tra i listini europei
deludente Francoforte
, che si adagia sotto i livelli della vigilia (-0,60%), buona performance per Londra
, che cresce dell'1,43%, e sostenuta Parigi
, con un discreto guadagno dell'1,15%.
Seduta positiva per il listino milanese
, che mostra un guadagno dell'1,19% sul FTSE MIB
, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna l'1,10% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 49.741 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,19%); variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-0,91%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in primo piano Mediobanca
, che mostra un forte aumento del 6,93%. Decolla Inwit
, con un importante progresso del 5,61%. In evidenza Stellantis
, che mostra un forte incremento del 4,83%. Svetta Lottomatica
che segna un importante progresso del 3,81%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -1,28%. Fiacca Fincantieri
, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%. Discesa modesta per Buzzi
, che cede un piccolo -0,77%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+12,56%), Piaggio
(+4,42%), Ariston Holding
(+3,10%) e Brembo
(+2,99%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sesa
, che prosegue le contrattazioni a -10,11%. Crolla Reply
, con una flessione del 5,32%. Vendite a piene mani su Maire
, che soffre un decremento del 3,81%. Soffre Cementir
, che evidenzia una perdita del 3,78%.