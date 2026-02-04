Francoforte in calo, bene il resto d'Europa. A Milano strappa Mediobanca

Mediobanca

(Teleborsa) -, nonostante le tensioni tra Stati Uniti e Iran, le trimestrali contrastanti e la conferma del rallentamento dell'inflazione nell'Eurozona, elemento che riduce ulteriormente le probabilità di interventi sui tassi da parte della BCE nella prossima riunione. A Milano spicca il balzo di(bene anche la controllante) con il mercato che torna a scommettere sul lancio di un'OPA residuale da parte di Siena e quindi sul delisting di Piazzetta Cuccia da Piazza Affari.Sul fronte macroeconomico, ina gennaio la prima stima dell'headline ha registrato variazioni di -0,5% m/m e di +1,7% a/a (come da attese e contro +2% precedente), mentre quella del CPI core di +2,2% a/a (contro +2,3% atteso e precedente). Sempre in Eurozona, iservizi e composito di gennaio sono stati leggermente rivisti al ribasso (rispettivamente a 51,6 e a 51,3) sulla scia di una correzione negativa del dato tedesco: la permanenza in zona di espansione indica comunque una prosecuzione della ripresa. In Italia, il PMI servizi di gennaio ha sorpreso nettamente al rialzo, salendo a 52,9 da 51,5 grazie a un ulteriore aumento degli ordiniNegli, isono aumentati meno del previsto a gennaio, secondo i dati ADP sull'occupazione. L'occupazione nel settore privato è cresciuta di 22.000 unità il mese scorso, dopo un aumento rivisto al ribasso di 37.000 unità a dicembre e contro attese per una salita di 46.000 unità.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. L'continua gli scambi a 5.004,4 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,16%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 63,21 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +60 punti base, con un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,47%.deludente, che si adagia sotto i livelli della vigilia (-0,60%), buona performance per, che cresce dell'1,43%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,15%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,19% sul, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,10% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 49.741 punti.Pressoché invariato il(+0,19%); variazioni negative per il(-0,91%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 6,93%. Decolla, con un importante progresso del 5,61%. In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,83%. Svettache segna un importante progresso del 3,81%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,28%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,77%.Al Top tra le azioni italiane a(+12,56%),(+4,42%),(+3,10%) e(+2,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,11%. Crolla, con una flessione del 5,32%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,81%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,78%.