Borse europee toniche mentre proseguono le trimestrali alla vigilia della BCE, Milano sostenuta dai bancari

(Teleborsa) -, tra cui fa eccezione Madrid, zavorrata da Banco Santander, in scia alle preoccupazioni degli investitori sul prezzo dell’acquisizione di Webster e nonostante i risultati finanziari record del 2025. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, trainata dai bancari con Mediobanca e Monte dei Paschi di Siena.L'andamento deisembra stabilizzarsi dopo le forti vendite della scorsa settimana e gli investitori si concentrano nuovamente sulle, con numerose importanti società europee che presenteranno i risultati questa settimana. Tra queste spicca la banca svizzerache ha registrato un utile netto di 1,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre, in aumento del 56% su base annua e superiore alle previsioni di consenso fornite dalla società. Oltreoceano è attesa stasera la trimestrale di Google, mentre domani sarà il turno di Amazon.Sul fronte macroeconomico, attesi in mattinata i dati preliminari sull’i, in vista della decisione sui tassi dellaprevista per domani. Le aspettative sono che i prezzi al consumo nel blocco siano leggermente diminuiti a un tasso annuo dell’1,7% il mese scorso e gli analisti si attendono che la BCE manterrà i tassi fermi al 2% per il quinto incontro consecutivo.Sostanzialmentel', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,183.in alto dell'(+2,78%), che raggiunge 5.084,4 dollari l'oncia. Seduta inper il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 63,6 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +59 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,30%, composta, che cresce di un modesto +0,6%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,69%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,71%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 49.521 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,03%); in frazionale calo il(-0,39%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,28%.avanza del 3,03%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,89%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,58%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,17%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,03%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,75%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,06%),(+2,80%),(+1,10%) e(+1,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,73%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,10%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,46%.