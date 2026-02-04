Borse europee toniche mentre proseguono le trimestrali alla vigilia della BCE, Milano sostenuta dai bancari

(Teleborsa) - Avvio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
, tra cui fa eccezione Madrid, zavorrata da Banco Santander, in scia alle preoccupazioni degli investitori sul prezzo dell’acquisizione di Webster e nonostante i risultati finanziari record del 2025. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, trainata dai bancari con Mediobanca e Monte dei Paschi di Siena.
L'andamento dei metalli preziosi
sembra stabilizzarsi dopo le forti vendite della scorsa settimana e gli investitori si concentrano nuovamente sulle trimestrali
, con numerose importanti società europee che presenteranno i risultati questa settimana. Tra queste spicca la banca svizzera UBS
che ha registrato un utile netto di 1,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre, in aumento del 56% su base annua e superiore alle previsioni di consenso fornite dalla società. Oltreoceano è attesa stasera la trimestrale di Google, mentre domani sarà il turno di Amazon.
Sul fronte macroeconomico, attesi in mattinata i dati preliminari sull’inflazione dell’Eurozona per gennaio
, in vista della decisione sui tassi della Banca Centrale Europea
prevista per domani. Le aspettative sono che i prezzi al consumo nel blocco siano leggermente diminuiti a un tasso annuo dell’1,7% il mese scorso e gli analisti si attendono che la BCE manterrà i tassi fermi al 2% per il quinto incontro consecutivo.
Sostanzialmente stabile
l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,183. Deciso balzo
in alto dell'oro
(+2,78%), che raggiunge 5.084,4 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo
per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 63,6 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +59 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%. Tra i listini europei
piccolo passo in avanti per Francoforte
, che mostra un progresso dello 0,30%, composta Londra
, che cresce di un modesto +0,6%, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,69%.
Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,71%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 49.521 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,03%); in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,39%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Mediobanca
, che vanta un incremento del 5,28%. Banca MPS
avanza del 3,03%.
Si muove in territorio positivo ENI
, mostrando un incremento dell'1,89%. Denaro su Nexi
, che registra un rialzo dell'1,58%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Buzzi
, che ottiene -1,17%. Pensosa Leonardo
, con un calo frazionale dell'1,03%. Tentenna Fincantieri
, con un modesto ribasso dello 0,75%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+4,06%), Philogen
(+2,80%), Piaggio
(+1,10%) e Ariston Holding
(+1,02%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Reply
, che prosegue le contrattazioni a -2,73%. Sotto pressione El.En
, che accusa un calo del 2,10%. Scivola Cementir
, con un netto svantaggio dell'1,53%. Giornata fiacca per D'Amico
, che segna un calo dell'1,46%.