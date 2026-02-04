Proseguono ben comprati i listini europei, a Milano attenzione su Mediobanca nel giorno dell'assemblea di MPS

Mediobanca

(Teleborsa) -, ben comprata come gli altri listini del Vecchio Continente, fatta eccezione per Francoforte che viaggia appena sopra la parità. A Milano si fanno notare i bancari, in particolare volanel giorno dell’assemblea disulla lista del cda per il rinnovo dei vertici della banca senese. Al momento il mercato scommette per la riconferma del piano di Luigi Lovaglio e il delisting di Mediobanca.Cresce l'attesa per laalla vigilia dell'esito della riunione di politica monetaria. Larafforza l’idea che il, ma il Consiglio direttivo dovrà valutare con cautela un quadro ancora eterogeneo, soprattutto sul fronte dei servizi e delle dinamiche salariali. Lamostra che l’inflazione dell’area euro è, il livello più basso da oltre un anno e ben al di sotto del target del 2% della Banca Centrale Europea.In particolare in Italia, secondo l', l’ha registrato una variazione del +0,4% su base mensile e del +1% su base annua (da +1,2% di dicembre). L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari a +1,8% e quella al netto dei soli beni energetici a +1,9%. L’inflazione acquisita per il 2026 è pari a +0,4% per l’indice generale (a dicembre era nulla) e a +0,5% per la componente di fondo (+0,2% a dicembre).Intanto, si stabilizzano i prezzi del greggio dopo che glie imbarcazioni armate iraniane si sono avvicinate a una nave battente bandiera statunitense nello, riaccendendo i timori di un’escalation delle tensioni tra Washington e Teheran.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,181. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,87%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,30%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +59 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%.poco mosso, che mostra un -0,02%,avanza dell'1,31%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,26%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 46.934 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 49.708 punti.Pressoché invariato il(+0,17%); in discesa il(-0,75%).di Piazza Affari, su di giri(+7,35%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,34%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,73%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,72%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,25%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,57%.Tra i(+13,38%),(+3,45%),(+2,69%) e(+2,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,35%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,07%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,55%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,19%.