Più Medical, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e target price a 8,2 euro

Più Medical

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasu, holding operativa quotata su Euronext Growth Milan e a capo di un gruppo attivo nel settore delle farmacie in Italia, con un target price diper azione e una raccomandazione "", visto l'upside potenziale del 32%.Gli analisti scrivono che, per il mercato di riferimento, la svolta è arrivata con la Legge sulla Concorrenza del 2017, che ha consentito la proprietà delle farmacie da parte di società (limite del 20% per regione, ponendo fine alla restrizione a singoli individui o farmacisti). Questo cambiamento ha innescato un processo di consolidamento e l'emergere di catene di farmacie, e le società di private equity hanno iniziato a entrare nel mercato, ma la quota delle catene rimane bassa (circa il 7%), con transazioni di rilievo eseguite a oltre 2,3x EV/Fatturato e oltre 15x EV/EBITDA. Al contrario,e riducendo drasticamente il multiplo implicito in 18-24 mesi.Viene anche fatto notare che: il 24% dei residenti ha più di 65 anni, con una previsione di aumento del 50% a circa 36% entro il 2052, e si prevede che la popolazione over 80 crescerà del +68% rispetto ai livelli attuali in, con una spesa farmaceutica pro capite 6 volte superiore a quella delle coorti più giovani. La regione beneficia di un premio di prezzo del +29% e conta circa 3.200 farmacie, il che implica unTP ICAP Midcap ritiene che una: le finanze pubbliche italiane, pur in miglioramento, rimangono con prospettive di bilancio "tiepide" per i prossimi decenni. Questo contesto crea una tempesta perfetta: da un lato, il SSN garantisce entrate ricorrenti (stima che circa il 46% delle vendite sul mercato sia sovvenzionato), mentre i vincoli di bilancio lasciano spazio alle farmacie per ampliare la propria offerta. Infatti, il quadro normativo per la "Farmacia dei Servizi" (Legge 69/2009, ampliata nel 2017) ha consentito alle farmacie di fornire servizi sanitari come telemedicina, screening e prevenzione. Questa riforma sta rimodellando il settore, con i servizi che diventano una leva di crescita chiave. In Lombardia, i tassi di adozione stanno accelerando (penetrazione della telecardiologia a oltre il 75%)., con margini prossimi al 99%, per cogliere questa evoluzione verso farmacie orientate ai servizi."Consideriamo questa- si legge nella ricerca - Nel 2024, su un perimetro pro-forma, PiùMedical ha generato circa 26 milioni di euro di fatturato e circa 4 milioni di euro di EBITDA adj (margine del 13,9%). Entro il 2026, prevediamo circa 41 milioni di euro di fatturato e circa 6 milioni di euro di EBITDA adj, con una leva finanziaria di circa 2,1x".Secondo gli analisti, il profilo rischio/rendimento è "": 0,8x EV/fatturato (esclusi i leasing) 2026 e circa 7x EV/EBITDA rettificato 2026, un "punto di ingresso conservativo rispetto alle recenti operazioni private" (oltre 2x EV/fatturato esclusi i leasing) e ai competitor quotati (EV/EBITDA 2026E a 10-11x).