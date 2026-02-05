Milano 9:33
46.664 +0,06%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:33
10.384 -0,17%
24.603 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Piccolo spunto rialzista per il cross americano contro Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,59%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 157,513, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 155,469. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 159,557.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```