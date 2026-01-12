Ancora debole Wall Street, incertezza sulla Fed frena gli scambi

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones
che si ferma a 49.452 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l'S&P-500
, che rimane a 6.972 punti.
Senza direzione il Nasdaq 100
(+0,13%); come pure, pressoché invariato l'S&P 100
(+0,08%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo per l'ufficio
(+1,30%), materiali
(+0,86%) e informatica
(+0,51%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori finanziario
(-1,09%), sanitario
(-0,71%) e energia
(-0,61%).
Gli investitori sembrano infatti frenati dai nuovi attacchi dell'amministrazione Trump
alla Federal Reserve che stanno alimentando nuove preoccupazioni sull'indipendenza della banca centrale. L'amministrazione ha minacciato di incriminare il presidente della Fed Jerome Powell per la sua testimonianza al Congresso su un progetto di ristrutturazione. Powell ha definito tale mossa un "pretesto
" per ottenere maggiore influenza sui tassi di interesse che il presidente Donald Trump vuole ridurre drasticamente da quando è entrato in carica nel gennaio 2025.
Intanto, gli ultimi tre presidenti della Federal Reserve
degli Stati Uniti hanno sottoscritto un documento
, insieme a un'altra decina tra economisti, ex presidenti del Council of Economic Advisers ed ex segretari del Tesoro - sia sotto amministrazioni democratiche che repubblicane -, per condannare l'indagine penale nei confronti dell'attuale presidente della Fed Jerome Powell
. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Johnson & Johnson
(+1,56%), Caterpillar
(+1,45%), Boeing
(+1,10%) e Sherwin Williams
(+1,03%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su American Express
, che prosegue le contrattazioni a -4,32%.
Scivola Walt Disney
, con un netto svantaggio del 2,28%.
In rosso JP Morgan
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,09%.
Spicca la prestazione negativa di United Health
, che scende dell'1,77%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, DexCom
(+5,85%), Western Digital
(+3,36%), Advanced Micro Devices
(+3,14%) e Comcast Corporation
(+3,08%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Alnylam Pharmaceuticals
, che continua la seduta con -10,28%.
Seduta negativa per Insmed
, che scende del 5,36%. Qualcomm
scende del 3,49%.
Calo deciso per Intuitive Surgical
, che segna un -3,01%.