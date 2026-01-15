Gruppo San Donato e GKSD, accordi in Libia da oltre 2 miliardi di dollari per sanità ed energia

(Teleborsa) - Il, primo gruppo ospedaliero italiano, insieme a(joint venture tra la GK Investment Holding di Kamel Ghribi e Gruppo San Donato stesso), ha siglato un, presieduto da Belgacem Haftar, riguardante contratti per sanità ed energia da più diL'iniziativa vede, chiamato a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo e nell'implementazione dei progetti sanitari previsti. Negli ultimi mesi, i due Gruppi hanno realizzato diverse missioni operative a Benghazi, con l'obiettivo di promuovere un dialogo strutturato con le istituzioni locali e di individuare le progettualità prioritarie a supporto dello sviluppo del Paese.In questo contesto, l'scorso è stato sottoscritto untra il Presidente del Fondo per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Libia, Belgacem Haftar, e il Presidente di GKSD, Kamel Ghribi. L'intesa ha formalizzato l'impegno reciproco a sviluppare iniziative di cooperazione nei settori strategici per la ricostruzione e la modernizzazione del Paese.A valle delle missioni, degli studi di fattibilità e degli incontri istituzionali condotti, oggi, giovedì2026, a Benghazi, il Gruppo San Donato e GKSD, insieme al Fondo per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Libia, hanno proceduto allarelativi alle seguenti iniziative: Management & Operation e revamping del Benghazi Medical Center, Management & Operation del Centro Oncologico di Benghazi, realizzazione di un impianto Waste-to-Energy a Benghazi.Alla cerimonia di firma erano presenti, tra gli altri, il Presidente del Gruppo San Donato, Avvocato; il Presidente di GKSD e Vicepresidente del Gruppo San Donato, Kamel Ghribi; il Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,, in rappresentanza del Governo italiano."Questi accordi rappresentano un passaggio concreto e significativo nel percorso di cooperazione tra il Gruppo San Donato, GKSD e la Libia - ha detto- Il nostro impegno a Benghazi nasce dalla convinzione che lo sviluppo sostenibile passi innanzitutto dal rafforzamento delle infrastrutture essenziali, in particolare della sanità e dell'energia, che sono pilastri fondamentali per la stabilità e il benessere delle comunità. Attraverso il coinvolgimento diretto delle eccellenze del Gruppo San Donato, a partire dall'Ospedale San Raffaele, mettiamo a disposizione non solo investimenti e tecnologie, ma soprattutto competenze cliniche, modelli gestionali e programmi di formazione, con l'obiettivo di accompagnare le istituzioni locali in un processo di crescita solido, duraturo e progressivamente autonomo".