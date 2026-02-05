Milano e listini europei accelerano al ribasso dopo il nulla di fatto della Bce

Euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Le vendite sui listini europei hanno accelerato al termine della riunione della BCE, che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della BCE: quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2%, quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,15% e quello sui depositi al 2,40%.Rispondendo a una domanda sui cambi nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo della BCE, la presidente Lagarde ha detto che il. E "nelle ultime settimane, dall'estate, ha fluttuato in una banda. Il risultato di questa osservazione, è che abbiamo concluso che l'impatto degli apprezzamenti dei cambi è incorporato nelle nostre previsioni di base, ma ovviamente monitoriamo sempre molto attentamente se l'impatto si trasferisce come previsto". La presidente ha aggiunto che la fascia attuale in cui si sviluppa l'euro-dollaro è in linea con i movimenti dello storico degli anni scorsi. Lagarde ha ribadito la posizione ufficiale dell'istituzione sul tema: "non abbiamo un obiettivo, un tasso di cambio in termini delle notre politiche, ma riconosciamo anche che i cambi sono importanti per le prospettive di crescita e di inflazione. Per questa ragione teniamo sempre attentamente sotto controllo gli sviluppi" dei cambi.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Ha sofferto di parecchie vendite l', che continua gli scambi a 4.822,6 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 63,23 dollari per barile, con un ribasso del 2,93%.Balza in alto lo, posizionandosi a +62 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,48%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,12%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,93%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,57%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 48.675 punti, in calo dell'1,48%.Sui livelli della vigilia il(-0,14%); poco sopra la parità il(+0,29%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso dell'1,99%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,87%.avanza dell'1,34%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,76%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,41%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,81%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,77%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,06%.Tra i(+2,25%),(+1,97%),(+1,91%) e(+1,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,95%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,01%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.