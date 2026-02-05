Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 17:56
24.734 -0,63%
Dow Jones 17:56
49.110 -0,79%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

Borse europee chiudono in rosso dopo le banche centrali. Piazza Affari maglia nera

Commento, Finanza, Spread
(Teleborsa) - Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Mentre il mercato USA segna un andamento in rosso. Oggi è stata la giornata delle banche centrali con la Banca centrale europea e Banca d'Inghilterra che hanno deciso entrambe di mantenere i tassi di interesse invariati rispettivamente al 2% e al 3,75%.

Sul fronte macroeconomico, gli ordini industriali in Germania sono aumentati del 7,8% a dicembre rispetto al mese precedente, contro attese degli analisti per un calo.; in Francia, è calata a sorpresa a dicembre la produzione industriale (-0,7% m/m) e manifatturiera (-0,8%); in Italia, le vendite al dettaglio hanno registrato un calo sia in valore (-0,8%) sia in volume (-0,9%) a dicembre; in Eurozona, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,5% a dicembre.

Mentre prosegue la stagione delle trimestrali, il MEF ha annunciato una nuova emissione di BTP Valore da lunedì 2 a venerdì 6 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Si tratta di una famiglia di titoli di Stato italiani dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali, persone fisiche o affini (i cosiddetti sottoscrittori retail). Il nuovo titolo avrà una durata di 6 anni, cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, secondo un meccanismo "step-up" di 2+2+2 anni. Il premio finale extra per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza sarà pari allo 0,8% del capitale nominale investito.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. Giornata da dimenticare per l'oro, che scambia a 4.868,3 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,93%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,79%), che ha toccato 63,33 dollari per barile.

In salita lo spread, che arriva a quota +62 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,46%.

Tra i listini europei discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,46%, vendite su Londra, che registra un ribasso dello 0,90%, e pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,29%.

A Milano, forte calo del FTSE MIB (-1,75%), che ha toccato 45.820 punti, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share, che chiude la giornata a 48.591 punti, in forte calo dell'1,65%.

Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,47%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben impostata Amplifon, che mostra un incremento del 2,95%. Tonica Inwit che evidenzia un bel vantaggio del 2,69%. Composta Brunello Cucinelli, che cresce di un modesto +1,27%. Performance modesta per STMicroelectronics, che mostra un moderato rialzo dell'1,01%.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis, che ha archiviato la seduta a -5,71%. Seduta negativa per Unicredit, che mostra una perdita del 4,20%. Sotto pressione Intesa Sanpaolo, che accusa un calo del 3,72%. Scivola Fineco, con un netto svantaggio del 2,31%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Ariston Holding (+3,71%), Webuild (+3,69%), WIIT (+3,16%) e Danieli (+2,90%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Safilo, che ha terminato le contrattazioni a -5,03%. In rosso Juventus, che evidenzia un deciso ribasso del 2,74%. Spicca la prestazione negativa di Alerion Clean Power, che scende del 2,33%. Intercos scende dell'1,74%.
