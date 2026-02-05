Borse europee chiudono in rosso dopo le banche centrali. Piazza Affari maglia nera

(Teleborsa) - Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia
, che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Mentre il mercato USA segna un andamento in rosso. Oggi è stata la giornata delle banche centrali
con la Banca centrale europea
e Banca d'Inghilterra
che hanno deciso entrambe di mantenere i tassi di interesse invariati rispettivamente al 2% e al 3,75%.
Sul fronte macroeconomico
, gli ordini industriali in Germania
sono aumentati del 7,8% a dicembre rispetto al mese precedente, contro attese degli analisti per un calo.; in Francia
, è calata a sorpresa a dicembre la produzione industriale (-0,7% m/m) e manifatturiera (-0,8%); in Italia
, le vendite al dettaglio hanno registrato un calo sia in valore (-0,8%) sia in volume (-0,9%) a dicembre; in Eurozona
, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,5% a dicembre.
Mentre prosegue la stagione delle trimestrali
, il MEF
ha annunciato una nuova emissione di BTP Valore
da lunedì 2 a venerdì 6 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Si tratta di una famiglia di titoli di Stato italiani dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali, persone fisiche o affini (i cosiddetti sottoscrittori retail). Il nuovo titolo avrà una durata di 6 anni, cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, secondo un meccanismo "step-up" di 2+2+2 anni. Il premio finale extra per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza sarà pari allo 0,8% del capitale nominale investito.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. Giornata da dimenticare per l'oro
, che scambia a 4.868,3 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,93%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,79%), che ha toccato 63,33 dollari per barile.
In salita lo spread
, che arriva a quota +62 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,46%. Tra i listini europei
discesa modesta per Francoforte
, che cede un piccolo -0,46%, vendite su Londra
, che registra un ribasso dello 0,90%, e pensosa Parigi
, con un calo frazionale dello 0,29%.
A Milano, forte calo del FTSE MIB
(-1,75%), che ha toccato 45.820 punti, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share
, che chiude la giornata a 48.591 punti, in forte calo dell'1,65%.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,14%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,47%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben impostata Amplifon
, che mostra un incremento del 2,95%. Tonica Inwit
che evidenzia un bel vantaggio del 2,69%. Composta Brunello Cucinelli
, che cresce di un modesto +1,27%. Performance modesta per STMicroelectronics
, che mostra un moderato rialzo dell'1,01%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis
, che ha archiviato la seduta a -5,71%. Seduta negativa per Unicredit
, che mostra una perdita del 4,20%. Sotto pressione Intesa Sanpaolo
, che accusa un calo del 3,72%. Scivola Fineco
, con un netto svantaggio del 2,31%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Ariston Holding
(+3,71%), Webuild
(+3,69%), WIIT
(+3,16%) e Danieli
(+2,90%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Safilo
, che ha terminato le contrattazioni a -5,03%. In rosso Juventus
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,74%. Spicca la prestazione negativa di Alerion Clean Power
, che scende del 2,33%. Intercos
scende dell'1,74%.