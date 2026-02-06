Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 5/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 5/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio

Seduta debole per il cambio Euro / CHF, con chiusura in calo a 0,9166.

Lo scenario dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 0,9154. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 0,9187 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 0,9142.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```