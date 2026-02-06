Analisi Tecnica: EUR/CHF del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio
Seduta debole per il cambio Euro / CHF, con chiusura in calo a 0,9166.
Lo scenario dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 0,9154. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 0,9187 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 0,9142.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)