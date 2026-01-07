Venezuela nasconde un tesoro in Bitcoin

(Teleborsa) -potrebbe nascondere altreoltre alle riserve di oro ed ai ricavi della vendita di petrolio. Secondo rumors di mercato, il Presidente venezuelanoavrebbe accumulato massicceper un valore di. Una ipotesi non confermata e che divide gli esperti del settore.Secondo quanto riferito da diversi media, il tesoro accumulato dal governo venezuelano in Bitcoin sarebbe frutto didell'attuale ministro della produzione e dell'industria, già implicato in passato in operazioni illecite e posto in stato di detenzione in USA dal 2000 al 2003, poi rilasciato dall'allora amministrazione Biden in uno scambio di prigionieri patteggiato con Caracas.Una tale ricchezza sarebbe stata accumulata dal governo Maduro grazie ad operazioni più o meno lecite, in particolare a tre operazioni specifiche: una grandeeffettuata nel 2018; parte dei ricavi delladella società di Stato PDVSA; ilg durante una campagna avviata anni fa a scapito del settore delle criptovalute.Ledegli esperti sulla veridicità di questa indiscrezione sono. C'è chi ritiene che si tratti solo di unamessa in circolazione dalla stampa specializzata, ma c'è anche chi ritiene che la possibilità che Maduro abbia accumulato una ricchezza consistente in criptovalute sia, poiché il Paese era stato messo ale non aveva altra possibilità di finanziarsi, se non mascherando le sue operazioni dietro la cortina della blockchain."È molto ragionevole supporre che il Venezuela abbia avuto un'esposizione significativa al bitcoin", spiega Gui Gomes, fondatore e CEO di una società di criptovalute latinoamericana, OranjeBTC, aggiungendo "dato che erano esclusi dal sistema finanziario globale, probabilmente avevano oro, bitcoin e qualche dollaro sotto il materasso".Per Mauricio Di Bartolomeo, cofondatore di Ledn, invece, si tratta solo di speculazioni. " In qualità di venezuelano nato e cresciuto che ha minato bitcoin nel paese per anni, non credo che il regime venezuelano possieda una massiccia riserva segreta di bitcoin", afferma l'esperto, confutando la sua ipotesi con la lunga tradizione di furti e corruzione del regime chavista.Se la notizia fosse vera, il tesoretto in Bitcoin potrebbe seguire due strade: potrebbe essereper riempire la riserva di Stato americana. Ciò determinerebbe una riduzione dei quantitativi di Bitcoin in circolazione ed un parallelo aumento di prezzo della criptovaluta.