ELES, Mare Group chiede con urgenza nuova assemblea per ripristinare CdA a 6 membri

(Teleborsa) - Mare Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha preso atto dell'esito dell'assemblea degli azionisti
di ELES
in cui sono state respinte le sue proposte per l'allargamento del CdA
e, in attesa di ricevere il relativo verbale assembleare ufficiale e con espressa riserva di ogni valutazione e iniziativa a tutela dei propri diritti, ha fornito una serie di precisazioni.
L'assemblea non ha approvato nessuno dei punti previsti all'ordine del giorno e, in particolare, non ha deliberato la conferma dell'amministratore indipendente Bosco
nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione di ELES in data 30 settembre 2025, con conseguente decadenza del medesimo. Tale esito determina una situazione nella quale il Consiglio di Amministrazione di ELES non risulta attualmente in possesso dei requisiti minimi di composizione previsti dallo statuto sociale, in riferimento sia alla presenza di almeno due amministratori indipendenti sia nella composizione numerica dell'organo, come determinata dall'assemblea del 5 maggio 2026 in 6 membri.
Alla luce di quanto sopra, e nell'interesse del corretto funzionamento degli organi sociali, della continuità della governance e della tutela del mercato, Mare Group ha richiesto la convocazione urgente di una nuova assemblea
di ELES, avente ad oggetto il ripristino dei requisiti di composizione del CdA, mediante la nomina di almeno un amministratore indipendente.
In ogni caso, fa notare Mare Group, l'esito delle votazioni mostra l'assenza di una maggioranza deliberante in grado di sostenere autonomamente le proposte dell'attuale governance sia in merito alla nomina Consigliere indipendente sia in merito alla mancata approvazione della revisione del Compenso del Collegio Sindacale. Mare Group osserva che, sulla base di quanto comunicato da ELES, all'assemblea risultava rappresentato circa il 77,775% del capitale sociale con diritto di voto. In tale contesto, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i diritti di voto riferibili a Mare Group e a Massimiliano Bellucci rappresentano complessivamente almeno il 46% dei voti rapportati al quorum rappresentato. "Tale dinamica evidenzia il ruolo centrale di Mare Group nel processo deliberativo assembleare
, quale primo azionista di riferimento di ELES", viene sottolineato.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)