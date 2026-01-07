ELES, i soci bocciano nuovamente la proposta di Mare Group di allargare il CdA

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci
di ELES
, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha di nuovo bocciato la proposta di Mare Group di allargare il CdA da 6 a 9 membri
. Gli azionisti di ELES avevano già respinto
a inizio settembre 2025 un'iniziativa simile di Mare Group.
L'obiettivo di Mare Group, che nel frattempo è diventato il primo azionista singolo
con il 32,3% del capitale e il 30,3% dei diritti di voto, era questa volta
di allargare il consiglio con tre amministratori indipendenti, in modo da avere un organo a maggioranza di indipendenti alla luce del fatto che tre amministratori agiscono di concerto con i soggetti offerenti le OPA sul titolo (due con Xenon, uno con Mare Group).
All'assemblea odierna di ELES ha partecipato il 77,775% del capitale sociale con diritto di voto
, si legge in una nota, e non sono state approvate le proposte all'ordine del giorno.
Con riguardo alla mancata conferma del consigliere indipendente Michael Bosco
e, in ogni caso, alla mancata nomina di un amministratore indipendente in sostituzione di quest'ultimo, il CdA assumerà i conseguenti provvedimenti e ne darà prontamente informativa al mercato, viene spiegato. Bosco, legale con un background consolidato in operazioni di M&A, IPOs, joint venture e private equity, aveva sostituito Massimo Vanzi
, che aveva rassegnato le proprie dimissioni a fine settembre 2025 per evitare possibili contrasti con l'azionista Mare Group. ELES si era detta "rammaricata di concludere la collaborazione con una figura di grande esperienza nel settore semiconduttori".(Foto: © rawpixel)