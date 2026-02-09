Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 febbraio
Controllato progresso per il cambio Euro / Yen, che chiude in salita dello 0,20%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 186,327, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 185,347. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 187,307.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)