Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:53
25.304 +0,91%
Dow Jones 17:53
50.134 +0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 febbraio

Controllato progresso per il cambio Euro / Yen, che chiude in salita dello 0,20%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 186,327, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 185,347. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 187,307.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
