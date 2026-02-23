Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 febbraio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un -0,02%.
Le tendenza di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 182,832. Supporto stimato a 182,494. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 183,17.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)