Milano 9:42
46.613 +0,30%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:42
10.663 -0,22%
25.120 -0,56%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 febbraio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un -0,02%.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 182,832. Supporto stimato a 182,494. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 183,17.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```