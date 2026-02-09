Brillante Tokyo dopo la vittoria di Takaichi

(Teleborsa) - A Tokyo
, scambia in deciso rialzo il Nikkei 225
(+4,17%); sulla stessa linea, balzo di Shenzhen
, che continua la giornata al 2,01%.
In netto miglioramento Hong Kong
(+1,77%), mentre balza in alto Seul
(+3,89%). Leggermente positivo Mumbai
(+0,47%), su di giri Sydney
(+1,97%).
Azionario asiatico in rialzo dopo il rimbalzo guidato dal settore tecnologico di Wall Street alla fine della scorsa settimana, mentre le azioni giapponesi sono balzate a livelli record dopo che la coalizione di governo del Primo Ministro Sanae Takaichi
ha ottenuto una vittoria
decisiva nelle elezioni della camera bassa di domenica.
I mercati si aspettano che il governo di Takaichi introduca
una maggiore spesa pubblica, incentivi fiscali e misure per aumentare i salari e gli investimenti aziendali, insieme al continuo sostegno per settori strategici come tecnologia, difesa ed energia.
Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un moderato -0,16%. Piccolo spunto rialzista per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,20%. Allunga timidamente il passo l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto progresso dello 0,36%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,29%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,8%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Lunedì 09/02/2026
00:50 Giappone
: Partite correnti (atteso 1.060 Mld ¥; preced. 3.674 Mld ¥) Mercoledì 11/02/2026
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,5%; preced. -1,9%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,8%) Giovedì 12/02/2026
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%).