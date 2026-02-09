Brillante Tokyo dopo la vittoria di Takaichi

Tokyo

(Teleborsa) - A, scambia in deciso rialzo il(+4,17%); sulla stessa linea, balzo di, che continua la giornata al 2,01%.In netto miglioramento(+1,77%), mentre balza in alto(+3,89%). Leggermente positivo(+0,47%), su di giri(+1,97%).Azionario asiatico in rialzo dopo il rimbalzo guidato dal settore tecnologico di Wall Street alla fine della scorsa settimana, mentre le azioni giapponesi sono balzate a livelli record dopo che la coalizione di governo delha ottenuto unadecisiva nelle elezioni della camera bassa di domenica.I mercati si aspettano che iluna maggiore spesa pubblica, incentivi fiscali e misure per aumentare i salari e gli investimenti aziendali, insieme al continuo sostegno per settori strategici come tecnologia, difesa ed energia.Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,16%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,20%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,36%.Il rendimento dell'tratta 2,29%, mentre il rendimento delè pari 1,8%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso 1.060 Mld ¥; preced. 3.674 Mld ¥)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,5%; preced. -1,9%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,8%)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%).